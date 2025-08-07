Рейтинг@Mail.ru
В Новороссийске объявили угрозу применения безэкипажных катеров - РИА Новости, 07.08.2025
14:12 07.08.2025 (обновлено: 14:13 07.08.2025)
В Новороссийске объявили угрозу применения безэкипажных катеров
Угроза применения безэкипажных катеров объявлена в Новороссийске, сообщается в приложении МЧС России.
КРАСНОДАР, 7 авг – РИА Новости. Угроза применения безэкипажных катеров объявлена в Новороссийске, сообщается в приложении МЧС России."Угроза применения безэкипажных катеров в акватории порта города Новороссийска", - говорится в сообщении.Жителей первой береговой линии призвали отойти от окон, укрыться в помещении без остекленения и соблюдать спокойствие.
КРАСНОДАР, 7 авг – РИА Новости. Угроза применения безэкипажных катеров объявлена в Новороссийске, сообщается в приложении МЧС России.
"Угроза применения безэкипажных катеров в акватории порта города Новороссийска", - говорится в сообщении.
Жителей первой береговой линии призвали отойти от окон, укрыться в помещении без остекленения и соблюдать спокойствие.
