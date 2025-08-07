https://ria.ru/20250807/kater-2033926690.html

В Новороссийске объявили угрозу применения безэкипажных катеров

Угроза применения безэкипажных катеров объявлена в Новороссийске, сообщается в приложении МЧС России.

КРАСНОДАР, 7 авг – РИА Новости. Угроза применения безэкипажных катеров объявлена в Новороссийске, сообщается в приложении МЧС России."Угроза применения безэкипажных катеров в акватории порта города Новороссийска", - говорится в сообщении.Жителей первой береговой линии призвали отойти от окон, укрыться в помещении без остекленения и соблюдать спокойствие.

