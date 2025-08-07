Российские военные уничтожили безэкипажный катер противника в Черном море

Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
12:06 07.08.2025 (обновлено: 12:15 07.08.2025)
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили украинский безэкипажный катер в Черном море, сообщило Минобороны РФ в четверг."Силами Черноморского флота в северо-восточной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер противника", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкЭкипаж вертолета Ка-52 наносит удары по силам ВСУ
Экипаж вертолета Ка-52 наносит удары по силам ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили украинский безэкипажный катер в Черном море, сообщило Минобороны РФ в четверг.
"Силами Черноморского флота в северо-восточной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер противника", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
