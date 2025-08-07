https://ria.ru/20250807/kater-2033889690.html
Российские военные уничтожили безэкипажный катер противника в Черном море
Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили украинский безэкипажный катер в Черном море, сообщило Минобороны РФ в четверг. РИА Новости, 07.08.2025
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили украинский безэкипажный катер в Черном море, сообщило Минобороны РФ в четверг."Силами Черноморского флота в северо-восточной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер противника", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
