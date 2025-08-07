США хотят создать оппозицию закону о цифровых услугах ЕС, пишет Reuters
Reuters: США начали лоббистскую кампанию против закона о цифровых услугах ЕС
Флаги США и Европейского совета. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа поручила американским дипломатам в Европе начать лоббистскую кампанию с целью создания оппозиции закону о цифровых услугах ЕС, передает агентство Рейтер со ссылкой на телеграмму.
"Администрация президента Дональда Трампа поручила американским дипломатам в Европе начать лоббистскую кампанию с целью создания оппозиции закону ЕС о цифровых услугах", - говорится в публикации.
По данным агентства, госдеп в телеграмме от 4 августа, подписанной госсекретарем США Марко Рубио, отметил, что ЕС применяет "неоправданные" ограничения на свободу выражения мнений.
"Американским дипломатам в посольствах США в Европе было поручено регулярно взаимодействовать с правительствами ЕС и органами, занимающимися цифровыми услугами, чтобы донести обеспокоенность США по поводу закона о цифровых услугах", - добавляет агентство.
Как отмечает агентство, в документе содержатся конкретные предложения американским дипломатам о том, как можно изменить законодательство ЕС, и тезисы, которые помогут им аргументировать это.
В июле госдепартамент США обвинил Европу в несоблюдении свободы слова и чрезмерной цензуре.
В феврале на 61-й Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил с критикой в адрес лидеров Европейского союза. Он заявлял, что некоторые европейские страны отступают от принципов свободы слова и демократии. Вэнс выразил обеспокоенность тем, что эта тенденция не только подрывает внутреннюю стабильность европейских государств, но и ставит под сомнение основы сотрудничества между США и Европой. В заключение своей речи вице-президент призвал европейских политиков предоставить гражданам возможность свободно выражать свои мысли.
Закон о цифровых услугах (DSA) вступил в силу в Евросоюзе в августе 2023 года. В соответствии с этим регламентом цифровые платформы обязаны бороться с расизмом, продажей наркотических веществ и контрафактной продукцией, а также распространением детской порнографии и дезинформации. Платформы должны объяснять работу своих алгоритмов, выдачу рекомендаций, предлагать альтернативы. Еврокомиссия регулярно направляет претензии крупным онлайн-платформам с требованием устранения обнаруженных нарушений DSA и угрожает применить штрафные санкции или же прекратить деятельность компаний на территории ЕС.
