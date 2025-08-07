На Украине сотрудники военкоматов будут носить нагрудные видеокамеры
МО Украины обязало сотрудников военкоматов носить нагрудные видеокамеры
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Сотрудники военкоматов на Украине с 1 сентября обязаны будут носить нагрудные видеокамеры для видеофиксации проверки документов и вручения повесток, сообщил в четверг министр обороны Денис Шмыгаль.
"Минобороны усиливает прозрачность работы ТЦК (территориальных центров комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.). С 1 сентября все работники ТЦК обязаны носить бодикамеры и осуществлять видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток. В случае нарушения правил фиксации предусмотрена дисциплинарная ответственность", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться силовой мобилизации на фронт.
