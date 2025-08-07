https://ria.ru/20250807/kamery-2033901984.html

На Украине сотрудники военкоматов будут носить нагрудные видеокамеры

На Украине сотрудники военкоматов будут носить нагрудные видеокамеры - РИА Новости, 07.08.2025

На Украине сотрудники военкоматов будут носить нагрудные видеокамеры

Сотрудники военкоматов на Украине с 1 сентября обязаны будут носить нагрудные видеокамеры для видеофиксации проверки документов и вручения повесток, сообщил в... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T12:45:00+03:00

2025-08-07T12:45:00+03:00

2025-08-07T12:45:00+03:00

в мире

украина

денис шмыгаль

дмитрий лубинец

вооруженные силы украины

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_539:821:2721:2048_1920x0_80_0_0_574974958a91e1b2a4d274ce4c0d7ca9.jpg

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Сотрудники военкоматов на Украине с 1 сентября обязаны будут носить нагрудные видеокамеры для видеофиксации проверки документов и вручения повесток, сообщил в четверг министр обороны Денис Шмыгаль. "Минобороны усиливает прозрачность работы ТЦК (территориальных центров комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.). С 1 сентября все работники ТЦК обязаны носить бодикамеры и осуществлять видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток. В случае нарушения правил фиксации предусмотрена дисциплинарная ответственность", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться силовой мобилизации на фронт.

https://ria.ru/20250802/vinnitsa-2032954168.html

https://ria.ru/20250719/ukraina-2030157270.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, денис шмыгаль, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины