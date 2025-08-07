Рейтинг@Mail.ru
21:25 07.08.2025
Аэропорты Камчатки работают штатно, несмотря на активность вулканов
Аэропорты Камчатки работают штатно, несмотря на активность вулканов
камчатка
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Аэропорты Камчатки работают штатно на фоне активности вулканов в регионе, опубликованы извещения для авиакомпаний об извержениях, сообщила РИА Новости Росавиация. "Аэропорты Камчатки работают штатно. Сейчас в крае наблюдается активность вулканов Ключевской, Шивелуч и Крашенинникова. В частности, Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (КVERT) выпустила сообщение VONA (Volcano Observatory Notice for Aviation) по вулкану Ключевской с цветовым кодом опасности для авиации "красный", - сообщила Росавиация. В связи с повышенной вулканической активностью в крае подведомственная Росавиации "Госкорпорация по ОрВД" опубликовала информирующие извещения NOTAM для пользователей воздушного пространства с уведомлением об извержении.
камчатка
россия
камчатка, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия
Камчатка, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия
© РИА Новости / Игорь Онучин
Самолет в небе
Самолет в небе
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в медиабанк
Самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Аэропорты Камчатки работают штатно на фоне активности вулканов в регионе, опубликованы извещения для авиакомпаний об извержениях, сообщила РИА Новости Росавиация.
"Аэропорты Камчатки работают штатно. Сейчас в крае наблюдается активность вулканов Ключевской, Шивелуч и Крашенинникова. В частности, Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (КVERT) выпустила сообщение VONA (Volcano Observatory Notice for Aviation) по вулкану Ключевской с цветовым кодом опасности для авиации "красный", - сообщила Росавиация.
В связи с повышенной вулканической активностью в крае подведомственная Росавиации "Госкорпорация по ОрВД" опубликовала информирующие извещения NOTAM для пользователей воздушного пространства с уведомлением об извержении.
Землетрясение на Камчатке пробудило "Огненное кольцо" Тихого океана
Землетрясение на Камчатке пробудило "Огненное кольцо" Тихого океана
Камчатка
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Россия
 
 
