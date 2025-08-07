https://ria.ru/20250807/kamchatka-2034032833.html

Аэропорты Камчатки работают штатно, несмотря на активность вулканов

Аэропорты Камчатки работают штатно, несмотря на активность вулканов - РИА Новости, 07.08.2025

Аэропорты Камчатки работают штатно, несмотря на активность вулканов

Аэропорты Камчатки работают штатно на фоне активности вулканов в регионе, опубликованы извещения для авиакомпаний об извержениях, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T21:25:00+03:00

2025-08-07T21:25:00+03:00

2025-08-07T21:25:00+03:00

камчатка

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785804593_0:5:3025:1707_1920x0_80_0_0_4d6787c1c60a04becce07a2f1b2c77ed.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Аэропорты Камчатки работают штатно на фоне активности вулканов в регионе, опубликованы извещения для авиакомпаний об извержениях, сообщила РИА Новости Росавиация. "Аэропорты Камчатки работают штатно. Сейчас в крае наблюдается активность вулканов Ключевской, Шивелуч и Крашенинникова. В частности, Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (КVERT) выпустила сообщение VONA (Volcano Observatory Notice for Aviation) по вулкану Ключевской с цветовым кодом опасности для авиации "красный", - сообщила Росавиация. В связи с повышенной вулканической активностью в крае подведомственная Росавиации "Госкорпорация по ОрВД" опубликовала информирующие извещения NOTAM для пользователей воздушного пространства с уведомлением об извержении.

https://ria.ru/20250807/vulkan-2033935055.html

камчатка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

камчатка, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия