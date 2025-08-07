https://ria.ru/20250807/kamchatka-2034032833.html
Аэропорты Камчатки работают штатно, несмотря на активность вулканов
Аэропорты Камчатки работают штатно, несмотря на активность вулканов - РИА Новости, 07.08.2025
Аэропорты Камчатки работают штатно, несмотря на активность вулканов
Аэропорты Камчатки работают штатно на фоне активности вулканов в регионе, опубликованы извещения для авиакомпаний об извержениях, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T21:25:00+03:00
2025-08-07T21:25:00+03:00
2025-08-07T21:25:00+03:00
камчатка
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785804593_0:5:3025:1707_1920x0_80_0_0_4d6787c1c60a04becce07a2f1b2c77ed.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Аэропорты Камчатки работают штатно на фоне активности вулканов в регионе, опубликованы извещения для авиакомпаний об извержениях, сообщила РИА Новости Росавиация. "Аэропорты Камчатки работают штатно. Сейчас в крае наблюдается активность вулканов Ключевской, Шивелуч и Крашенинникова. В частности, Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (КVERT) выпустила сообщение VONA (Volcano Observatory Notice for Aviation) по вулкану Ключевской с цветовым кодом опасности для авиации "красный", - сообщила Росавиация. В связи с повышенной вулканической активностью в крае подведомственная Росавиации "Госкорпорация по ОрВД" опубликовала информирующие извещения NOTAM для пользователей воздушного пространства с уведомлением об извержении.
https://ria.ru/20250807/vulkan-2033935055.html
камчатка
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785804593_296:0:3025:2047_1920x0_80_0_0_6c53ed3d5492af88a77d62cb9d6ee933.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камчатка, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия
Камчатка, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия
Аэропорты Камчатки работают штатно, несмотря на активность вулканов
Аэропорты Камчатки продолжают штатную работу на фоне активности вулканов