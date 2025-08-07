На Камчатке выросла численность краснокнижных тюленей
Фоторегистраторы на Камчатке зафиксировали рост рождаемости у сивучей и антуров
© Фото : Кроноцкий заповедник/TelegramПопуляция краснокнижных ластоногих в Кроноцком заповеднике и Южно-Камчатском заказнике
Популяция краснокнижных ластоногих в Кроноцком заповеднике и Южно-Камчатском заказнике
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 авг — РИА Новости. В Кроноцком государственном заповеднике и Южно-Камчатском заказнике отмечается увеличение численности краснокнижных ластоногих, сообщил Кроноцкий заповедник.
По словам члена Совета по морским млекопитающим и эксперта группы по ластоногим Международного союза охраны природы Владимира Бурканова, анализ десятков тысяч снимков, полученных с июля 2023-го по сентябрь 2024 года, показал рост рождаемости у сивучей — эндемиков северной части Тихого океана, занесенных в Красную книгу России.
"На лежбище сивучей на Камне Козлова — единственном репродуктивном участке у берегов Камчатки — в последние пять лет ежегодно рождается около 100 детенышей, тогда как в предыдущее десятилетие этот показатель составлял 80-100 особей", — рассказали в заповеднике.
Общая численность сивучей на Камне Козлова оценивается в 400 особей. На острове Уташуд в бухте Вестник находится смешанное лежбище антуров и ларг — их максимальное количество достигает 600.
Фотоловушки помогают ученым получать достоверные данные о состоянии популяций редких видов, что особенно важно для разработки мер их защиты, добавили в заповеднике.
Сивуч — крупнейший представитель семейства ушастых тюленей, единственный современный вид рода сивучей. Известен также как северный морской лев Стеллера. Самцы вырастают до 3,5 метра, а их вес — от 500 до тысячи килограммов. Самки гораздо мельче: длина тела доходит до 2,6 метра, а вес в среднем 350 килограммов. Распространены от Курильских островов до Центральной Калифорнии. Охотское море, Камчатка, Сахалин, Командорские и Алеутские острова, Аляска и побережье Северной Америки — места их обитания. Хотя сивучам и не угрожает вымирание, они отнесены к охраняемым видам. На территории России численность сивуча начала резко снижаться с 1970-х годов.
В Приморье спасли истощенного детеныша тюленя
27 мая, 09:11