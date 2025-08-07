На Камчатке изменили авиамаршруты из-за активности вулканов

Рейтинг@Mail.ru
06:18 07.08.2025 (обновлено: 06:26 07.08.2025)
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 авг - РИА Новости. Отдельные маршруты АО "Камчатское авиационное предприятие" скорректированы для обхода зон возможного пеплопада, сообщили РИА Новости в авиакомпании. "В связи с активными извержениями вулканов часть маршрутов изменена для обхода потенциальных зон пеплопада. Например, если раньше при полете из Петропавловска-Камчатского в село Тиличики самолет следовал через восточное побережье Камчатки, то теперь маршрут проложен так, чтобы борт сначала направлялся к западному побережью, а затем поворачивал на Тиличики", - пояснили в авиакомпании. Время в пути при этом существенно не изменилось, отметили в "Камчатском авиационном предприятии". В настоящее время на Камчатке активны семь вулканов, крупнейший из которых - Ключевской. Он начал извергаться в ночь на 31 июля после мощного землетрясения магнитудой до 8,7.
камчатка, петропавловск-камчатский, общество
Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Общество
© РИА Новости / Юрий Демянчук | Перейти в медиабанкИзвержение вулкана Ключевской
Извержение вулкана Ключевской. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 авг - РИА Новости. Отдельные маршруты АО "Камчатское авиационное предприятие" скорректированы для обхода зон возможного пеплопада, сообщили РИА Новости в авиакомпании.
"В связи с активными извержениями вулканов часть маршрутов изменена для обхода потенциальных зон пеплопада. Например, если раньше при полете из Петропавловска-Камчатского в село Тиличики самолет следовал через восточное побережье Камчатки, то теперь маршрут проложен так, чтобы борт сначала направлялся к западному побережью, а затем поворачивал на Тиличики", - пояснили в авиакомпании.
Время в пути при этом существенно не изменилось, отметили в "Камчатском авиационном предприятии".
В настоящее время на Камчатке активны семь вулканов, крупнейший из которых - Ключевской. Он начал извергаться в ночь на 31 июля после мощного землетрясения магнитудой до 8,7.
КамчаткаПетропавловск-КамчатскийОбщество
 
 
