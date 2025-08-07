https://ria.ru/20250807/kamchatka-2033840495.html

На Камчатке зафиксировали 41 афтершок

На Камчатке зафиксировали 41 афтершок

Афтершоки силой до четырех баллов продолжают сотрясать Камчатку, за минувшие сутки зафиксирован 41 афтершок, сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю в... РИА Новости, 07.08.2025

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 авг - РИА Новости. Афтершоки силой до четырех баллов продолжают сотрясать Камчатку, за минувшие сутки зафиксирован 41 афтершок, сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю в своем Telegram-канале. "За сутки произошел 41 афтершок. В населенных пунктах восемь из них ощущались силой от двух до четырех баллов", - сообщает ведомство. Сутками ранее на полуострове было зафиксировано 49 афтершоков. Отмечается, что в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске продолжают действовать пункты временного размещения населения. В МЧС уточнили, что за сутки услугами ПВР воспользовались 42 человека. С людьми продолжают работать психологи. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до восьми баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, где также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.

