05:47 07.08.2025
На Камчатке зафиксировали 41 афтершок
происшествия
камчатка
россия
камчатский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 авг - РИА Новости. Афтершоки силой до четырех баллов продолжают сотрясать Камчатку, за минувшие сутки зафиксирован 41 афтершок, сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю в своем Telegram-канале. "За сутки произошел 41 афтершок. В населенных пунктах восемь из них ощущались силой от двух до четырех баллов", - сообщает ведомство. Сутками ранее на полуострове было зафиксировано 49 афтершоков. Отмечается, что в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске продолжают действовать пункты временного размещения населения. В МЧС уточнили, что за сутки услугами ПВР воспользовались 42 человека. С людьми продолжают работать психологи. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до восьми баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, где также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
камчатка
россия
камчатский край
происшествия, камчатка, россия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Происшествия, Камчатка, Россия, Камчатский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Сейсмограф
Сейсмограф
© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 авг - РИА Новости. Афтершоки силой до четырех баллов продолжают сотрясать Камчатку, за минувшие сутки зафиксирован 41 афтершок, сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю в своем Telegram-канале.
"За сутки произошел 41 афтершок. В населенных пунктах восемь из них ощущались силой от двух до четырех баллов", - сообщает ведомство.
Сутками ранее на полуострове было зафиксировано 49 афтершоков.
Отмечается, что в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске продолжают действовать пункты временного размещения населения. В МЧС уточнили, что за сутки услугами ПВР воспользовались 42 человека. С людьми продолжают работать психологи.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до восьми баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, где также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
Происшествия
 
 
