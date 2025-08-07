Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты
08:35 07.08.2025
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 07.08.2025
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация. РИА Новости, 07.08.2025
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация."Калуга (Грабцево) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщила Росавиация.Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация.
"Калуга (Грабцево) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщила Росавиация.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
