https://ria.ru/20250807/kaliningrad-2034039566.html
В Калининграде произошел хлопок газа в жилом доме, пострадавших нет
В Калининграде произошел хлопок газа в жилом доме, пострадавших нет - РИА Новости, 07.08.2025
В Калининграде произошел хлопок газа в жилом доме, пострадавших нет
Хлопок газа произошел в жилом доме в Калининграде, пострадавших и разрушений нет, сообщает пресс-служба регионального ГУМЧС. РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T23:23:00+03:00
2025-08-07T23:23:00+03:00
2025-08-07T23:23:00+03:00
происшествия
калининград
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/15/1602231865_0:0:3024:1702_1920x0_80_0_0_392a73443cef6bdf7f678ae80b3aedd8.jpg
КАЛИНИНГРАД, 7 авг — РИА Новости. Хлопок газа произошел в жилом доме в Калининграде, пострадавших и разрушений нет, сообщает пресс-служба регионального ГУМЧС. "На первом этаже многоквартирного дома на улице Машиностроительной произошёл хлопок газа, в результате которого было выбито окно балкона. Пострадавших и разрушения несущих конструкций нет", - говорится в сообщении Telegram-канала областного главка МЧС. На месте работают сотрудники МЧС. Причины происшествия устанавливаются.
https://ria.ru/20250806/kaliningrad-2033811499.html
калининград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/15/1602231865_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_89d09d48a86d9aaa05d2aeef0552cc4c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калининград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Калининград, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Калининграде произошел хлопок газа в жилом доме, пострадавших нет
В жилом доме в Калининграде произошел хлопок газа, пострадавших и разрушений нет