В Калининграде произошел хлопок газа в жилом доме, пострадавших нет
23:23 07.08.2025
В Калининграде произошел хлопок газа в жилом доме, пострадавших нет
КАЛИНИНГРАД, 7 авг — РИА Новости. Хлопок газа произошел в жилом доме в Калининграде, пострадавших и разрушений нет, сообщает пресс-служба регионального ГУМЧС. "На первом этаже многоквартирного дома на улице Машиностроительной произошёл хлопок газа, в результате которого было выбито окно балкона. Пострадавших и разрушения несущих конструкций нет", - говорится в сообщении Telegram-канала областного главка МЧС. На месте работают сотрудники МЧС. Причины происшествия устанавливаются.
происшествия, калининград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Калининград, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
КАЛИНИНГРАД, 7 авг — РИА Новости. Хлопок газа произошел в жилом доме в Калининграде, пострадавших и разрушений нет, сообщает пресс-служба регионального ГУМЧС.
"На первом этаже многоквартирного дома на улице Машиностроительной произошёл хлопок газа, в результате которого было выбито окно балкона. Пострадавших и разрушения несущих конструкций нет", - говорится в сообщении Telegram-канала областного главка МЧС.
На месте работают сотрудники МЧС. Причины происшествия устанавливаются.
