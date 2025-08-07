https://ria.ru/20250807/kaliningrad-2034039566.html

В Калининграде произошел хлопок газа в жилом доме, пострадавших нет

Хлопок газа произошел в жилом доме в Калининграде, пострадавших и разрушений нет, сообщает пресс-служба регионального ГУМЧС. РИА Новости, 07.08.2025

КАЛИНИНГРАД, 7 авг — РИА Новости. Хлопок газа произошел в жилом доме в Калининграде, пострадавших и разрушений нет, сообщает пресс-служба регионального ГУМЧС. "На первом этаже многоквартирного дома на улице Машиностроительной произошёл хлопок газа, в результате которого было выбито окно балкона. Пострадавших и разрушения несущих конструкций нет", - говорится в сообщении Telegram-канала областного главка МЧС. На месте работают сотрудники МЧС. Причины происшествия устанавливаются.

2025

