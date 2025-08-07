Рейтинг@Mail.ru
В Якутии погиб работник шахты - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:33 07.08.2025
https://ria.ru/20250807/jakutija-2033835272.html
В Якутии погиб работник шахты
В Якутии погиб работник шахты - РИА Новости, 07.08.2025
В Якутии погиб работник шахты
Работник шахты попал под дробилку и погиб в Нерюнгринском районе Якутии, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T03:33:00+03:00
2025-08-07T03:33:00+03:00
происшествия
нерюнгринский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/04/1762146788_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_4c1d94807ba92e118960fd05ead82ed5.jpg
УЛАН-УДЭ, 7 авг - РИА Новости. Работник шахты попал под дробилку и погиб в Нерюнгринском районе Якутии, сообщил региональный главк МЧС. "Седьмого августа 2025 года в главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступила информация о том, что на участке шахты в Нерюнгринском районе. Произошел несчастный случай - работник попал под дробилку. На месте происшествия работают семь человек и одна единица техники Нерюнгринского пожарно-спасательного гарнизона. Есть погибший мужчина, пострадавших нет", - говорится в сообщении. Шахта работает в штатном режиме, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20250618/shakhte-2023545147.html
нерюнгринский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/04/1762146788_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_0e92cda5bd73ceb874b52d097d94c27a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нерюнгринский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нерюнгринский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Якутии погиб работник шахты

В Нерюнгринском районе Якутии работник шахты попал под дробилку и погиб

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкТоннель в шахте
Тоннель в шахте - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Тоннель в шахте. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
УЛАН-УДЭ, 7 авг - РИА Новости. Работник шахты попал под дробилку и погиб в Нерюнгринском районе Якутии, сообщил региональный главк МЧС.
"Седьмого августа 2025 года в главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступила информация о том, что на участке шахты в Нерюнгринском районе. Произошел несчастный случай - работник попал под дробилку. На месте происшествия работают семь человек и одна единица техники Нерюнгринского пожарно-спасательного гарнизона. Есть погибший мужчина, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Шахта работает в штатном режиме, отметили в ведомстве.
Каски рабочих - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
При обрушении на шахте на Урале пострадали двое рабочих
18 июня, 12:12
 
ПроисшествияНерюнгринский районРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала