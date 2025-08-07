https://ria.ru/20250807/jakutija-2033835272.html

В Якутии погиб работник шахты

В Якутии погиб работник шахты - РИА Новости, 07.08.2025

В Якутии погиб работник шахты

Работник шахты попал под дробилку и погиб в Нерюнгринском районе Якутии, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T03:33:00+03:00

2025-08-07T03:33:00+03:00

2025-08-07T03:33:00+03:00

происшествия

нерюнгринский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/04/1762146788_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_4c1d94807ba92e118960fd05ead82ed5.jpg

УЛАН-УДЭ, 7 авг - РИА Новости. Работник шахты попал под дробилку и погиб в Нерюнгринском районе Якутии, сообщил региональный главк МЧС. "Седьмого августа 2025 года в главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступила информация о том, что на участке шахты в Нерюнгринском районе. Произошел несчастный случай - работник попал под дробилку. На месте происшествия работают семь человек и одна единица техники Нерюнгринского пожарно-спасательного гарнизона. Есть погибший мужчина, пострадавших нет", - говорится в сообщении. Шахта работает в штатном режиме, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20250618/shakhte-2023545147.html

нерюнгринский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, нерюнгринский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)