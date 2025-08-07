https://ria.ru/20250807/jakutija-2033835272.html
В Якутии погиб работник шахты
В Якутии погиб работник шахты - РИА Новости, 07.08.2025
В Якутии погиб работник шахты
Работник шахты попал под дробилку и погиб в Нерюнгринском районе Якутии, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T03:33:00+03:00
2025-08-07T03:33:00+03:00
2025-08-07T03:33:00+03:00
происшествия
нерюнгринский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/04/1762146788_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_4c1d94807ba92e118960fd05ead82ed5.jpg
УЛАН-УДЭ, 7 авг - РИА Новости. Работник шахты попал под дробилку и погиб в Нерюнгринском районе Якутии, сообщил региональный главк МЧС. "Седьмого августа 2025 года в главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступила информация о том, что на участке шахты в Нерюнгринском районе. Произошел несчастный случай - работник попал под дробилку. На месте происшествия работают семь человек и одна единица техники Нерюнгринского пожарно-спасательного гарнизона. Есть погибший мужчина, пострадавших нет", - говорится в сообщении. Шахта работает в штатном режиме, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20250618/shakhte-2023545147.html
нерюнгринский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/04/1762146788_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_0e92cda5bd73ceb874b52d097d94c27a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нерюнгринский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нерюнгринский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Якутии погиб работник шахты
В Нерюнгринском районе Якутии работник шахты попал под дробилку и погиб