Выбросы пепла из вулкана Ключевского могут достигнуть 12 километров
2025-08-07T05:51:00+03:00
происшествия
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 авг - РИА Новости. Извержение Ключевского вулкана на Камчатке с увеличением пепловых выбросов до 12 тысяч метров и сходом лавы из кратера ожидается в ближайшие трое суток, сообщили в ГУМЧС России по Камчатскому краю. Утром в четверг вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту до 10 тысяч метров, сообщал ранее краевой главк МЧС. "В ближайшие трое суток ожидается пароксизмальное извержение Ключевского вулкана с высотой пепловых выбросов до 12 тысяч метров и сходом лавовых потоков из кратера протяженностью несколько километров", - говорится в сообщении ведомства. По данным ученых, в ближайших к вулкану населенных пунктах (поселках Ключи, Козыревск, Усть-Камчатск), в зависимости от направления ветра, возможно выпадение пепла толщиной до нескольких миллиметров. Также возможны грязевые потоки от таяния ледников. Ключевскому присвоен "оранжевый" код авиационной опасности, сейсмический код - "красный". Спасатели МЧС России рекомендуют жителям и гостям края воздержаться от поездок и походов в окрестности вулкана Ключевского. Извержение Ключевского началось в ночь на 31 июля. Вулкан активизировался вследствие мощного землетрясения магнитудой до 8,7, произошедшего на Камчатке 30 июля.
МЧС: извержение вулкана Ключевской на Камчатке ожидается в ближайшие трое суток