Нетаньяху не рассказал, одобрил ли Трамп план Израиля по Газе - РИА Новости, 07.08.2025
20:47 07.08.2025
Нетаньяху не рассказал, одобрил ли Трамп план Израиля по Газе
ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не рассказал, одобрил ли президент США Дональд Трамп израильские планы по установлению полного контроля над территорией сектора Газа. "Он просто сказал: я знаю, что Израиль сделает то, что должен сделать. Мы не обсуждали это в таком ключе", - сказал Нетаньяху в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос, заручился ли он поддержкой Трампа.
2025
ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не рассказал, одобрил ли президент США Дональд Трамп израильские планы по установлению полного контроля над территорией сектора Газа.
"Он просто сказал: я знаю, что Израиль сделает то, что должен сделать. Мы не обсуждали это в таком ключе", - сказал Нетаньяху в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос, заручился ли он поддержкой Трампа.
