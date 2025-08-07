https://ria.ru/20250807/izrail-2034028916.html
Нетаньяху не рассказал, одобрил ли Трамп план Израиля по Газе
Нетаньяху не рассказал, одобрил ли Трамп план Израиля по Газе - РИА Новости, 07.08.2025
Нетаньяху не рассказал, одобрил ли Трамп план Израиля по Газе
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не рассказал, одобрил ли президент США Дональд Трамп израильские планы по установлению полного контроля над... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T20:47:00+03:00
2025-08-07T20:47:00+03:00
2025-08-07T20:47:00+03:00
в мире
израиль
сша
биньямин нетаньяху
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997483659_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_c841e8d6f58a560f528799681750f692.jpg
ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не рассказал, одобрил ли президент США Дональд Трамп израильские планы по установлению полного контроля над территорией сектора Газа. "Он просто сказал: я знаю, что Израиль сделает то, что должен сделать. Мы не обсуждали это в таком ключе", - сказал Нетаньяху в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос, заручился ли он поддержкой Трампа.
https://ria.ru/20250807/izrail-2033986879.html
израиль
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997483659_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_7cacf03772543763aaf7d796695941a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сша, биньямин нетаньяху, дональд трамп
В мире, Израиль, США, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп
Нетаньяху не рассказал, одобрил ли Трамп план Израиля по Газе
Нетаньяху не рассказал, одобрил ли Трамп израильские планы по контролю над Газой