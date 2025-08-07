https://ria.ru/20250807/izrail-2034028916.html

Нетаньяху не рассказал, одобрил ли Трамп план Израиля по Газе

Нетаньяху не рассказал, одобрил ли Трамп план Израиля по Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не рассказал, одобрил ли президент США Дональд Трамп израильские планы по установлению полного контроля над... РИА Новости, 07.08.2025

ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не рассказал, одобрил ли президент США Дональд Трамп израильские планы по установлению полного контроля над территорией сектора Газа. "Он просто сказал: я знаю, что Израиль сделает то, что должен сделать. Мы не обсуждали это в таком ключе", - сказал Нетаньяху в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос, заручился ли он поддержкой Трампа.

