На ливано-сирийской границе пять человек погибли после атаки Израиля
На ливано-сирийской границе пять человек погибли после атаки Израиля - РИА Новости, 07.08.2025
На ливано-сирийской границе пять человек погибли после атаки Израиля
Жертвами атаки израильского БПЛА рядом с КПП Маснаа на ливано-сирийской границе стали пять человек, еще 10 получили ранения, информирует центр экстренных... РИА Новости, 07.08.2025
БЕЙРУТ, 7 авг - РИА Новости. Жертвами атаки израильского БПЛА рядом с КПП Маснаа на ливано-сирийской границе стали пять человек, еще 10 получили ранения, информирует центр экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана. "В результате удара израильского врага на дороге Маснаа, по предварительным данным, погибли пять человек и еще 10 получили ранения",- написано в заявлении.
