07.08.2025
20:00 07.08.2025
На ливано-сирийской границе пять человек погибли после атаки Израиля
в мире
израиль
ливан
БЕЙРУТ, 7 авг - РИА Новости. Жертвами атаки израильского БПЛА рядом с КПП Маснаа на ливано-сирийской границе стали пять человек, еще 10 получили ранения, информирует центр экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана. "В результате удара израильского врага на дороге Маснаа, по предварительным данным, погибли пять человек и еще 10 получили ранения",- написано в заявлении.
израиль
ливан
2025
© AP Photo / Oded Balilty Сотрудник сил безопасности Израиля
Сотрудник сил безопасности Израиля
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля. Архивное фото
БЕЙРУТ, 7 авг - РИА Новости. Жертвами атаки израильского БПЛА рядом с КПП Маснаа на ливано-сирийской границе стали пять человек, еще 10 получили ранения, информирует центр экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана.
"В результате удара израильского врага на дороге Маснаа, по предварительным данным, погибли пять человек и еще 10 получили ранения",- написано в заявлении.
