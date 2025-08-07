https://ria.ru/20250807/izrail-2034009806.html

На востоке Ливана один человек погиб из-за израильского БПЛА

На востоке Ливана один человек погиб из-за израильского БПЛА - РИА Новости, 07.08.2025

На востоке Ливана один человек погиб из-за израильского БПЛА

2025-08-07 Один человек погиб в результате удара израильского беспилотника по автомобилю в населенном пункте Кфурдан на востоке Ливана

в мире

ливан

израиль

БЕЙРУТ, 7 авг – РИА Новости. Один человек погиб в результате удара израильского беспилотника по автомобилю в населенном пункте Кфурдан на востоке Ливана, сообщил РИА Новости источник в ливанской службе скорой помощи. "Израильский беспилотник нанес удар управляемой ракетой по автомобилю, двигавшемуся по дороге в районе Кфурдан. Водитель погиб", - сказал собеседник агентства. По данным источника, погибший Аля Хани Хайдар - житель Кфурдана. По предварительной информации, он являлся членом движения "Хезболлах". Источник добавил, что удар был нанесен двумя ракетами, что привело к значительным разрушениям на месте атаки. Лидер движения "Хезболлах" Наим Касем во вторник заявил, что сопротивление не будет обсуждать вопрос своего вооружения и не приемлет никакие установленные временные рамки, пока продолжаются израильская оккупация ливанских территорий и регулярные атаки со стороны израильской армии. Он призвал власти в первую очередь гарантировать безопасность суверенитета страны и добиться от Израиля выполнения всех пунктов достигнутого в ноябре 2024 года соглашения о прекращении огня. Лидер "Хезболлах" подчеркнул, что движение продолжит защищать Ливан от внешних угроз любой ценой. Руководитель информационного отдела христианской партии "Ливанские силы" (оппозиционной "Хезболлах") Шарль Джаббур, в свою очередь, заявил РИА Новости, что правительство Ливана должно установить временные рамки не позднее 31 декабря для разоружения "Хезболлах" и других вооруженных формирований на территории страны. По его словам, выполнение этих требований необходимо для восстановления доверия международного сообщества к республике, а нынешняя позиция "Хезболлах" угрожает государству изоляцией и лишением международной финансовой поддержки. Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет республики, несмотря на соглашение о прекращении огня. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701. Израильская армия со своей стороны декларирует, что удары наносятся по военной инфраструктуре "Хезболлах" и для ликвидации руководящего состава ее боевого крыла. В Израиле неоднократно повторяли, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидировать угрозу, происходящую от шиитского сопротивления.

ливан

израиль

2025

