https://ria.ru/20250807/izrail-2033986879.html

Нетаньяху идет на конфликт с армией ради сохранения власти, считает эксперт

Нетаньяху идет на конфликт с армией ради сохранения власти, считает эксперт - РИА Новости, 07.08.2025

Нетаньяху идет на конфликт с армией ради сохранения власти, считает эксперт

Решение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о полной оккупации сектора Газа вопреки рекомендациям армии связано со стремлением сохранить власть и... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T17:06:00+03:00

2025-08-07T17:06:00+03:00

2025-08-07T17:10:00+03:00

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

палестина

сектор газа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961881512_0:99:2970:1770_1920x0_80_0_0_a693373338e9ec3160473fefe589dd81.jpg

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Решение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о полной оккупации сектора Газа вопреки рекомендациям армии связано со стремлением сохранить власть и удержать коалицию, заявил РИА Новости бывший израильский дипломат и экс-сотрудник разведки Яков Кедми. "Главная цель решения Нетаньяху захватить всю территорию Газы - это сохранение власти и спасение своего правительства, в которое входят крайне радикальные, я бы даже сказал фанатичные фигуры. Они требуют полной оккупации, и без их поддержки правительство может развалиться", - сказал Кедми. По его словам, армия и разведка неоднократно указывали премьеру на то, что у ЦАХАЛ недостаточно сил для установления контроля над всей территорией, и что такая операция может поставить под угрозу жизни израильских заложников. Кроме того, армия в основном полагается на резервистов, находящихся в бою уже несколько месяцев. "Все устали. Эти люди хотят вернуться домой, к своим семьям, к своей мирной работе, которая тоже важна для Израиля", - добавил он. Армия с самого начала выступала за передачу контроля Палестинской национальной администрации, но Нетаньяху, по словам Кедми, категорически против этой идеи, опасаясь, что она приведёт к усилению ПНА и возможному созданию палестинского государства. Эксперт также допустил, что остановить премьер-министра может лишь внешнее давление. "Возможно, остановить Нетаньяху сможет только один человек (президент США Дональд) Трамп", - предположил Кедми. Однако он выразил сомнение, что Трамп способен объективно оценивать ситуацию, напомнив, что тот ранее предлагал превратить Газу в "Ривьеру Ближнего Востока" с выселением двух миллионов палестинцев. По данным СМИ, возражения против расширения операции и реоккупации сектора Газа высказывает командование израильской армии, которое опасается за жизни заложников. Однако после состоявшегося во вторник первичного обсуждения военных планов в узком составе начальник генштаба Эяль Замир заявил о готовности выполнить любые указания политического руководства. В понедельник 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на источник в правительстве заявил, что власти Израиля якобы приняли решение о захвате сектора Газа, так как палестинское движение ХАМАС заявило, что не готово освобождать заложников, пока Израиль не выведет свои войска из палестинского полуэксклава. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.

https://ria.ru/20250806/tramp-2033592124.html

https://ria.ru/20250803/ssha-2033137128.html

https://ria.ru/20250807/konflikt-1915630213.html

израиль

палестина

сектор газа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, биньямин нетаньяху, палестина, сектор газа