Нетаньяху идет на конфликт с армией ради сохранения власти, считает эксперт - РИА Новости, 07.08.2025
17:06 07.08.2025 (обновлено: 17:10 07.08.2025)
Нетаньяху идет на конфликт с армией ради сохранения власти, считает эксперт
Нетаньяху идет на конфликт с армией ради сохранения власти, считает эксперт
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Решение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о полной оккупации сектора Газа вопреки рекомендациям армии связано со стремлением сохранить власть и удержать коалицию, заявил РИА Новости бывший израильский дипломат и экс-сотрудник разведки Яков Кедми. "Главная цель решения Нетаньяху захватить всю территорию Газы - это сохранение власти и спасение своего правительства, в которое входят крайне радикальные, я бы даже сказал фанатичные фигуры. Они требуют полной оккупации, и без их поддержки правительство может развалиться", - сказал Кедми. По его словам, армия и разведка неоднократно указывали премьеру на то, что у ЦАХАЛ недостаточно сил для установления контроля над всей территорией, и что такая операция может поставить под угрозу жизни израильских заложников. Кроме того, армия в основном полагается на резервистов, находящихся в бою уже несколько месяцев. "Все устали. Эти люди хотят вернуться домой, к своим семьям, к своей мирной работе, которая тоже важна для Израиля", - добавил он. Армия с самого начала выступала за передачу контроля Палестинской национальной администрации, но Нетаньяху, по словам Кедми, категорически против этой идеи, опасаясь, что она приведёт к усилению ПНА и возможному созданию палестинского государства. Эксперт также допустил, что остановить премьер-министра может лишь внешнее давление. "Возможно, остановить Нетаньяху сможет только один человек (президент США Дональд) Трамп", - предположил Кедми. Однако он выразил сомнение, что Трамп способен объективно оценивать ситуацию, напомнив, что тот ранее предлагал превратить Газу в "Ривьеру Ближнего Востока" с выселением двух миллионов палестинцев. По данным СМИ, возражения против расширения операции и реоккупации сектора Газа высказывает командование израильской армии, которое опасается за жизни заложников. Однако после состоявшегося во вторник первичного обсуждения военных планов в узком составе начальник генштаба Эяль Замир заявил о готовности выполнить любые указания политического руководства. В понедельник 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на источник в правительстве заявил, что власти Израиля якобы приняли решение о захвате сектора Газа, так как палестинское движение ХАМАС заявило, что не готово освобождать заложников, пока Израиль не выведет свои войска из палестинского полуэксклава. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Нетаньяху идет на конфликт с армией ради сохранения власти, считает эксперт

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Решение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о полной оккупации сектора Газа вопреки рекомендациям армии связано со стремлением сохранить власть и удержать коалицию, заявил РИА Новости бывший израильский дипломат и экс-сотрудник разведки Яков Кедми.
"Главная цель решения Нетаньяху захватить всю территорию Газы - это сохранение власти и спасение своего правительства, в которое входят крайне радикальные, я бы даже сказал фанатичные фигуры. Они требуют полной оккупации, и без их поддержки правительство может развалиться", - сказал Кедми.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Трамп рассказал, от чего зависит оккупация Газы Израилем
6 августа, 02:33
По его словам, армия и разведка неоднократно указывали премьеру на то, что у ЦАХАЛ недостаточно сил для установления контроля над всей территорией, и что такая операция может поставить под угрозу жизни израильских заложников. Кроме того, армия в основном полагается на резервистов, находящихся в бою уже несколько месяцев.
"Все устали. Эти люди хотят вернуться домой, к своим семьям, к своей мирной работе, которая тоже важна для Израиля", - добавил он.
Армия с самого начала выступала за передачу контроля Палестинской национальной администрации, но Нетаньяху, по словам Кедми, категорически против этой идеи, опасаясь, что она приведёт к усилению ПНА и возможному созданию палестинского государства.
Эксперт также допустил, что остановить премьер-министра может лишь внешнее давление.
"Возможно, остановить Нетаньяху сможет только один человек (президент США Дональд) Трамп", - предположил Кедми.
Однако он выразил сомнение, что Трамп способен объективно оценивать ситуацию, напомнив, что тот ранее предлагал превратить Газу в "Ривьеру Ближнего Востока" с выселением двух миллионов палестинцев.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
Демократы в конгрессе США дистанцируются от Нетаньяху, сообщил CNN
3 августа, 20:34
По данным СМИ, возражения против расширения операции и реоккупации сектора Газа высказывает командование израильской армии, которое опасается за жизни заложников. Однако после состоявшегося во вторник первичного обсуждения военных планов в узком составе начальник генштаба Эяль Замир заявил о готовности выполнить любые указания политического руководства.
В понедельник 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на источник в правительстве заявил, что власти Израиля якобы приняли решение о захвате сектора Газа, так как палестинское движение ХАМАС заявило, что не готово освобождать заложников, пока Израиль не выведет свои войска из палестинского полуэксклава.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
