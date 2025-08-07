Рейтинг@Mail.ru
"Ростех" рассказал о применении "Искандера" в зоне СВО - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:14 07.08.2025
https://ria.ru/20250807/iskander-2033844234.html
"Ростех" рассказал о применении "Искандера" в зоне СВО
"Ростех" рассказал о применении "Искандера" в зоне СВО - РИА Новости, 07.08.2025
"Ростех" рассказал о применении "Искандера" в зоне СВО
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" позволяет комбинировать ракеты с различными боевыми частями и наносить мультифакторное поражение противнику... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T07:14:00+03:00
2025-08-07T07:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
черниговская область
ростех
вооруженные силы украины
высокоточные комплексы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/19/1798123795_0:50:2642:1536_1920x0_80_0_0_5a69ecdf468e5c1212f69fd7beae3c62.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" позволяет комбинировать ракеты с различными боевыми частями и наносить мультифакторное поражение противнику в ходе спецоперации, сообщили РИА Новости в "Ростехе". Ранее Минобороны РФ показало удар по учебному центру сухопутных войск ВСУ в Черниговской области. Удар, как отметили в МО РФ, был нанесен двумя ракетами - с кассетной и фугасной боевыми частями. "Один из вариантов его применения - комбинированные удары ракетами с разными боевыми частями по одному объекту. Это обеспечивает эффект мультифакторного поражения. С учетом высокой точности и идеальной синхронизации ударов у противника не остается никаких шансов", - сказали в "Ростехе". Отмечается, что "Искандер", разработанный холдингом "Высокоточные комплексы", для противника является одним из самых опасных вооружений в зоне СВО, особенно для военных объектов, спрятанных в тылу. Кроме того, как напомнили в "Ростехе", многие цели, которые выбрал боевой расчет "Искандера", не подлежат восстановлению. Зенитным ракетам противника не хватает энергетики, чтобы догнать ракету, летящую по непрогнозируемой траектории с большими перегрузками и скоростью. Поэтому противник испытывает большие трудности с отражением ударов российского комплекса и может сбить ракету "Искандера", в том числе с применением западных комплексов, только случайно, отметили в госкорпорации.
https://ria.ru/20250716/minoborony-2029465367.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
черниговская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/19/1798123795_124:0:2441:1738_1920x0_80_0_0_7daf201f84d233c107aea83f34ce58c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, черниговская область, ростех, вооруженные силы украины, высокоточные комплексы
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Черниговская область, Ростех, Вооруженные силы Украины, Высокоточные комплексы
"Ростех" рассказал о применении "Искандера" в зоне СВО

Комплекс Искандер позволяет комбинировать ракеты с разными боевыми частями

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер М" Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции
Оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер М Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер М" Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" позволяет комбинировать ракеты с различными боевыми частями и наносить мультифакторное поражение противнику в ходе спецоперации, сообщили РИА Новости в "Ростехе".
Ранее Минобороны РФ показало удар по учебному центру сухопутных войск ВСУ в Черниговской области. Удар, как отметили в МО РФ, был нанесен двумя ракетами - с кассетной и фугасной боевыми частями.
Ракетный удар Искандером по ЗРК С-300ПС в Одесской области - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Минобороны показало кадры удара "Искандера" по украинским С-300ПС
16 июля, 14:19
"Один из вариантов его применения - комбинированные удары ракетами с разными боевыми частями по одному объекту. Это обеспечивает эффект мультифакторного поражения. С учетом высокой точности и идеальной синхронизации ударов у противника не остается никаких шансов", - сказали в "Ростехе".
Отмечается, что "Искандер", разработанный холдингом "Высокоточные комплексы", для противника является одним из самых опасных вооружений в зоне СВО, особенно для военных объектов, спрятанных в тылу.
Кроме того, как напомнили в "Ростехе", многие цели, которые выбрал боевой расчет "Искандера", не подлежат восстановлению.
Зенитным ракетам противника не хватает энергетики, чтобы догнать ракету, летящую по непрогнозируемой траектории с большими перегрузками и скоростью. Поэтому противник испытывает большие трудности с отражением ударов российского комплекса и может сбить ракету "Искандера", в том числе с применением западных комплексов, только случайно, отметили в госкорпорации.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЧерниговская областьРостехВооруженные силы УкраиныВысокоточные комплексы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала