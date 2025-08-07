https://ria.ru/20250807/iskander-2033844234.html

"Ростех" рассказал о применении "Искандера" в зоне СВО

"Ростех" рассказал о применении "Искандера" в зоне СВО - РИА Новости, 07.08.2025

"Ростех" рассказал о применении "Искандера" в зоне СВО

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" позволяет комбинировать ракеты с различными боевыми частями и наносить мультифакторное поражение противнику... РИА Новости, 07.08.2025

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

черниговская область

ростех

вооруженные силы украины

высокоточные комплексы

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" позволяет комбинировать ракеты с различными боевыми частями и наносить мультифакторное поражение противнику в ходе спецоперации, сообщили РИА Новости в "Ростехе". Ранее Минобороны РФ показало удар по учебному центру сухопутных войск ВСУ в Черниговской области. Удар, как отметили в МО РФ, был нанесен двумя ракетами - с кассетной и фугасной боевыми частями. "Один из вариантов его применения - комбинированные удары ракетами с разными боевыми частями по одному объекту. Это обеспечивает эффект мультифакторного поражения. С учетом высокой точности и идеальной синхронизации ударов у противника не остается никаких шансов", - сказали в "Ростехе". Отмечается, что "Искандер", разработанный холдингом "Высокоточные комплексы", для противника является одним из самых опасных вооружений в зоне СВО, особенно для военных объектов, спрятанных в тылу. Кроме того, как напомнили в "Ростехе", многие цели, которые выбрал боевой расчет "Искандера", не подлежат восстановлению. Зенитным ракетам противника не хватает энергетики, чтобы догнать ракету, летящую по непрогнозируемой траектории с большими перегрузками и скоростью. Поэтому противник испытывает большие трудности с отражением ударов российского комплекса и может сбить ракету "Искандера", в том числе с применением западных комплексов, только случайно, отметили в госкорпорации.

россия

черниговская область

