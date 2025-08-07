https://ria.ru/20250807/isk-2033790243.html
Юрист рассказал, как защитить себя от "искового терроризма"
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Владелец правового агентства S&J Сергей Ларионов объяснил, как реагировать на письма "серийных истцов", или "фототроллей", которые требуют выплату за использование взятых из интернета фото.Ранее Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский направил обращения в МВД, Генпрокуратуру и Высшую квалификационную коллегию судей с просьбой провести проверку по вопросу мошеннической практики предъявления "исключительных" прав на фотографии в виде исков к ряду СМИ. Такие обращения были направлены Генпрокуратуру РФ Игорю Краснова, министру МВД России Владимиру Колокольцеву и председателю Высшей квалификационной коллегии судей Николаю Тимошину. Само явление Боярский назвал "юридическим экстремизмом".Как пояснил Ларионов, всегда нужно внимательно изучать претензию истца: есть ли доказательства нарушения авторских прав. Также стоит обратить внимание на сумму, которую требуют, — если выше рыночной, то настаивать на этом в суде."У нас было дело, где правообладатели три раза меняли сумму компенсации и в итоге она увеличилась до пяти миллионов, максимальной суммы по пункту 1 статьи 1301 ГК (“Ответственность за нарушение исключительного права на произведение”). Но естественно, компенсация была снижена в разы", — рассказал РИА Новости юрист.В свою очередь, основатель "Сервиса противодействия правовому экстремизму ivebs" Антон Дмитриев призывает не игнорировать такие претензии. В таком случае суд может встать на сторону истца и назначить сумму компенсации по умолчанию. Как выяснило РИА Новости, требования истцов начинаются примерно с 20 тысяч рублей и могут доходить до нескольких миллионов. И в большинстве случаев истцы выигрывают процесс – у министерств, религиозных организаций, вузов, школ, больниц, частных компаний и простых граждан.Особенно в зоне риска, отмечает Дмитриев, продавцы на маркетплейсах. Все из-за технической особенностей, из-за которой продавец может нарваться на иск даже не за свое фото.Подробнее о рынке "серийных истцов" и других способах защититься от них – в расследовании РИА Новости.
