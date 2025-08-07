https://ria.ru/20250807/internet-2033826066.html

Эксперт назвал пять способов сэкономить на оплате домашнего интернета

Эксперт назвал пять способов сэкономить на оплате домашнего интернета - РИА Новости, 07.08.2025

Эксперт назвал пять способов сэкономить на оплате домашнего интернета

Существует несколько способов сэкономить на оплате домашнего интернета. Среди них отказ от ненужных услуг, выбор пакетного предложения или тарифа с меньшей... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T02:15:00+03:00

2025-08-07T02:15:00+03:00

2025-08-07T02:15:00+03:00

общество

игорь балынин

россия

финансовый университет при правительстве рф

интернет

экономия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150839/02/1508390254_0:4:1920:1084_1920x0_80_0_0_1cbb39c54683b17bf4010a90ebf239d1.jpg

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Существует несколько способов сэкономить на оплате домашнего интернета. Среди них отказ от ненужных услуг, выбор пакетного предложения или тарифа с меньшей скоростью, рассказал агентству "Прайм" доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.Прежде всего эксперт посоветовал изучить, какие услуги помимо интернета пользователь оплачивает у провайдера (например, телевидение). Вполне возможно, что их можно отключить, снизив таким образом итоговую сумму платежа.Кроме того, эксперт посоветовал обратить внимание на пакетное предложение и оплачивать мобильную связь, домашний интернет и ТВ у одного поставщика."В каждом конкретном случае сумма экономии получается разной, но, по моим оценкам, использование пакетных предложений зачастую позволяет сэкономить до трети от суммы платежа или даже в ряде случаев сократить расходы в два раза", — указал Балынин.Еще один способ экономии — выбор тарифа с меньшей скоростью интернета без ущерба для потребления. Также может помочь и смена провайдера — нередко они предоставляют скидки новым клиентам. Наконец, некоторые поставщики услуг предоставляют возможность отключить домашний интернет на время длительного отсутствия пользователя.

https://ria.ru/20250801/zhku-2032735715.html

https://ria.ru/20250619/ekonomiya-2023752685.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, игорь балынин, россия, финансовый университет при правительстве рф, интернет, экономия