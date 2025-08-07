https://ria.ru/20250807/internet-2033826066.html
Эксперт назвал пять способов сэкономить на оплате домашнего интернета
общество
игорь балынин
россия
финансовый университет при правительстве рф
интернет
экономия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150839/02/1508390254_0:4:1920:1084_1920x0_80_0_0_1cbb39c54683b17bf4010a90ebf239d1.jpg
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Существует несколько способов сэкономить на оплате домашнего интернета. Среди них отказ от ненужных услуг, выбор пакетного предложения или тарифа с меньшей скоростью, рассказал агентству "Прайм" доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.Прежде всего эксперт посоветовал изучить, какие услуги помимо интернета пользователь оплачивает у провайдера (например, телевидение). Вполне возможно, что их можно отключить, снизив таким образом итоговую сумму платежа.Кроме того, эксперт посоветовал обратить внимание на пакетное предложение и оплачивать мобильную связь, домашний интернет и ТВ у одного поставщика."В каждом конкретном случае сумма экономии получается разной, но, по моим оценкам, использование пакетных предложений зачастую позволяет сэкономить до трети от суммы платежа или даже в ряде случаев сократить расходы в два раза", — указал Балынин.Еще один способ экономии — выбор тарифа с меньшей скоростью интернета без ущерба для потребления. Также может помочь и смена провайдера — нередко они предоставляют скидки новым клиентам. Наконец, некоторые поставщики услуг предоставляют возможность отключить домашний интернет на время длительного отсутствия пользователя.
россия
