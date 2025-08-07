Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал пять способов сэкономить на оплате домашнего интернета - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:15 07.08.2025
https://ria.ru/20250807/internet-2033826066.html
Эксперт назвал пять способов сэкономить на оплате домашнего интернета
Эксперт назвал пять способов сэкономить на оплате домашнего интернета - РИА Новости, 07.08.2025
Эксперт назвал пять способов сэкономить на оплате домашнего интернета
Существует несколько способов сэкономить на оплате домашнего интернета. Среди них отказ от ненужных услуг, выбор пакетного предложения или тарифа с меньшей... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T02:15:00+03:00
2025-08-07T02:15:00+03:00
общество
игорь балынин
россия
финансовый университет при правительстве рф
интернет
экономия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150839/02/1508390254_0:4:1920:1084_1920x0_80_0_0_1cbb39c54683b17bf4010a90ebf239d1.jpg
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Существует несколько способов сэкономить на оплате домашнего интернета. Среди них отказ от ненужных услуг, выбор пакетного предложения или тарифа с меньшей скоростью, рассказал агентству "Прайм" доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.Прежде всего эксперт посоветовал изучить, какие услуги помимо интернета пользователь оплачивает у провайдера (например, телевидение). Вполне возможно, что их можно отключить, снизив таким образом итоговую сумму платежа.Кроме того, эксперт посоветовал обратить внимание на пакетное предложение и оплачивать мобильную связь, домашний интернет и ТВ у одного поставщика."В каждом конкретном случае сумма экономии получается разной, но, по моим оценкам, использование пакетных предложений зачастую позволяет сэкономить до трети от суммы платежа или даже в ряде случаев сократить расходы в два раза", — указал Балынин.Еще один способ экономии — выбор тарифа с меньшей скоростью интернета без ущерба для потребления. Также может помочь и смена провайдера — нередко они предоставляют скидки новым клиентам. Наконец, некоторые поставщики услуг предоставляют возможность отключить домашний интернет на время длительного отсутствия пользователя.
https://ria.ru/20250801/zhku-2032735715.html
https://ria.ru/20250619/ekonomiya-2023752685.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150839/02/1508390254_171:0:1878:1280_1920x0_80_0_0_cd1bd735a29504a72cf36894f5d37057.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, игорь балынин, россия, финансовый университет при правительстве рф, интернет, экономия
Общество, Игорь Балынин, Россия, Финансовый университет при Правительстве РФ, Интернет, Экономия
Эксперт назвал пять способов сэкономить на оплате домашнего интернета

Доцент Балынин заявил о возможности сэкономить на оплате домашнего интернета

© Pixabay / 3844328Wi-Fi роутер
Wi-Fi роутер - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© Pixabay / 3844328
Wi-Fi роутер. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Существует несколько способов сэкономить на оплате домашнего интернета. Среди них отказ от ненужных услуг, выбор пакетного предложения или тарифа с меньшей скоростью, рассказал агентству "Прайм" доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.
Прежде всего эксперт посоветовал изучить, какие услуги помимо интернета пользователь оплачивает у провайдера (например, телевидение). Вполне возможно, что их можно отключить, снизив таким образом итоговую сумму платежа.
Прибор учета воды - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Раскрыто, как уменьшить счета за воду и электричество на даче на 40%
1 августа, 03:15
Кроме того, эксперт посоветовал обратить внимание на пакетное предложение и оплачивать мобильную связь, домашний интернет и ТВ у одного поставщика.
«
"В каждом конкретном случае сумма экономии получается разной, но, по моим оценкам, использование пакетных предложений зачастую позволяет сэкономить до трети от суммы платежа или даже в ряде случаев сократить расходы в два раза", — указал Балынин.
Еще один способ экономии — выбор тарифа с меньшей скоростью интернета без ущерба для потребления. Также может помочь и смена провайдера — нередко они предоставляют скидки новым клиентам. Наконец, некоторые поставщики услуг предоставляют возможность отключить домашний интернет на время длительного отсутствия пользователя.
Счетчики учета электроэнергии - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Россиянам объяснили, как сэкономить на электроэнергии
19 июня, 03:18
 
ОбществоИгорь БалынинРоссияФинансовый университет при Правительстве РФИнтернетЭкономия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала