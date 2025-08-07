https://ria.ru/20250807/interes-2033946844.html
Путин ответил на вопрос, кто был инициатором саммита с США
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что заинтересованность в саммите Россия-США проявлена с обеих сторон. "Заинтересованность была проявлена с обеих сторон", - сказал Путин журналистам в Кремле в ответ на вопрос, кто был инициатором саммита РФ-США.
Новости
ru-RU
Путин ответил на вопрос, кто был инициатором саммита с США
