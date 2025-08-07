Рейтинг@Mail.ru
15:03 07.08.2025 (обновлено: 15:16 07.08.2025)
https://ria.ru/20250807/interes-2033946844.html
Путин ответил на вопрос, кто был инициатором саммита с США
2025-08-07T15:03:00+03:00
2025-08-07T15:16:00+03:00
в мире
россия
владимир путин
встреча путина и трампа — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_0:0:2695:1516_1920x0_80_0_0_ad67a01d42ee59fbb2762569b9f53627.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что заинтересованность в саммите Россия-США проявлена с обеих сторон. "Заинтересованность была проявлена с обеих сторон", - сказал Путин журналистам в Кремле в ответ на вопрос, кто был инициатором саммита РФ-США.
https://ria.ru/20250807/radio-2033924810.html
россия
в мире, россия, владимир путин, встреча путина и трампа — 2025
В мире, Россия, Владимир Путин, Встреча Путина и Трампа — 2025
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что заинтересованность в саммите Россия-США проявлена с обеих сторон.
"Заинтересованность была проявлена с обеих сторон", - сказал Путин журналистам в Кремле в ответ на вопрос, кто был инициатором саммита РФ-США.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Радио "Судного дня" передало сообщение после анонса встречи Путина и Трампа
Вчера, 14:07
Вчера, 14:07
 
В миреРоссияВладимир ПутинВстреча Путина и Трампа — 2025
 
 
