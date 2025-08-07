Рейтинг@Mail.ru
В Ингушетии врачи спасли от ампутации руку девочки, оказавшуюся в мясорубке - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:30 07.08.2025
https://ria.ru/20250807/ingushetija-2033879976.html
В Ингушетии врачи спасли от ампутации руку девочки, оказавшуюся в мясорубке
В Ингушетии врачи спасли от ампутации руку девочки, оказавшуюся в мясорубке - РИА Новости, 07.08.2025
В Ингушетии врачи спасли от ампутации руку девочки, оказавшуюся в мясорубке
Врачи детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) в Ингушетии спасли от ампутации попавшую в электрическую мясорубку кисть руки трехлетней девочки,... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T11:30:00+03:00
2025-08-07T11:30:00+03:00
происшествия
республика ингушетия
малгобек
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155687/38/1556873867_0:95:1921:1175_1920x0_80_0_0_f36ed88586b9b00fb73ab94448579aa9.jpg
НАЛЬЧИК, 7 авг – РИА Новости. Врачи детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) в Ингушетии спасли от ампутации попавшую в электрическую мясорубку кисть руки трехлетней девочки, сообщило правительство региона. По данным пресс-службы, что трехлетняя девочка из города Малгобек была доставлена в больницу на скорой помощи с предварительным диагнозом: травматическая ампутация левой кисти. Мать ребенка рассказала, что девочка засунула руку в электрическую мясорубку. "Благодаря оперативной и слаженной работе медицинской команды ДРКБ, худшего удалось избежать. Хирурги провели сложнейшую операцию, зафиксировали отломки костей и ушили поврежденные сухожилия", - говорится в сообщении. Уточняется, что сейчас девочка находится в палате, ее состояние стабильное.
https://ria.ru/20250528/instult-2019585242.html
республика ингушетия
малгобек
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155687/38/1556873867_79:0:1784:1279_1920x0_80_0_0_02831d0ef26be8732bd3969f663415b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика ингушетия, малгобек
Происшествия, Республика Ингушетия, Малгобек
В Ингушетии врачи спасли от ампутации руку девочки, оказавшуюся в мясорубке

В Ингушетии врачи спасли от ампутации попавшую в мясорубку руку 3-летней девочки

© Pixabay / marionbrunВрачи во время операции
Врачи во время операции - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© Pixabay / marionbrun
Врачи во время операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НАЛЬЧИК, 7 авг – РИА Новости. Врачи детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) в Ингушетии спасли от ампутации попавшую в электрическую мясорубку кисть руки трехлетней девочки, сообщило правительство региона.
По данным пресс-службы, что трехлетняя девочка из города Малгобек была доставлена в больницу на скорой помощи с предварительным диагнозом: травматическая ампутация левой кисти. Мать ребенка рассказала, что девочка засунула руку в электрическую мясорубку.
"Благодаря оперативной и слаженной работе медицинской команды ДРКБ, худшего удалось избежать. Хирурги провели сложнейшую операцию, зафиксировали отломки костей и ушили поврежденные сухожилия", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сейчас девочка находится в палате, ее состояние стабильное.
Врачи подмосковного Детского клинического центра имени Л.М. Рошаля спасли 10-летнюю девочку от инсульта - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
В Подмосковье врачи спасли 10-летнюю девочку от инсульта
28 мая, 16:14
 
ПроисшествияРеспублика ИнгушетияМалгобек
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала