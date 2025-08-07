https://ria.ru/20250807/ingushetija-2033879976.html

В Ингушетии врачи спасли от ампутации руку девочки, оказавшуюся в мясорубке

В Ингушетии врачи спасли от ампутации руку девочки, оказавшуюся в мясорубке - РИА Новости, 07.08.2025

В Ингушетии врачи спасли от ампутации руку девочки, оказавшуюся в мясорубке

Врачи детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) в Ингушетии спасли от ампутации попавшую в электрическую мясорубку кисть руки трехлетней девочки,... РИА Новости, 07.08.2025

НАЛЬЧИК, 7 авг – РИА Новости. Врачи детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) в Ингушетии спасли от ампутации попавшую в электрическую мясорубку кисть руки трехлетней девочки, сообщило правительство региона. По данным пресс-службы, что трехлетняя девочка из города Малгобек была доставлена в больницу на скорой помощи с предварительным диагнозом: травматическая ампутация левой кисти. Мать ребенка рассказала, что девочка засунула руку в электрическую мясорубку. "Благодаря оперативной и слаженной работе медицинской команды ДРКБ, худшего удалось избежать. Хирурги провели сложнейшую операцию, зафиксировали отломки костей и ушили поврежденные сухожилия", - говорится в сообщении. Уточняется, что сейчас девочка находится в палате, ее состояние стабильное.

