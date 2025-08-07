https://ria.ru/20250807/indiya-2034031673.html

Bloomberg: Индия приостановит закупки нефти из России на фоне пошлин

Bloomberg: Индия приостановит закупки нефти из России на фоне пошлин - РИА Новости, 07.08.2025

Bloomberg: Индия приостановит закупки нефти из России на фоне пошлин

Государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии пропустят предстоящий цикл закупок российской нефти на фоне введения США 25-процентных пошлин на индийский... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T21:15:00+03:00

2025-08-07T21:15:00+03:00

2025-08-07T21:15:00+03:00

индия

сша

нью-дели

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153258/76/1532587642_0:257:2727:1791_1920x0_80_0_0_a4df6ee908a5064d905aa9cbecf1cac7.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии пропустят предстоящий цикл закупок российской нефти на фоне введения США 25-процентных пошлин на индийский импорт, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Официально индийское правительство не давало государственным НПЗ указаний прекратить закупки российской нефти, подчеркивает агентство. "Компании Indian Oil, Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum планируют пропустить разовые закупки (российской - ред.) нефти в предстоящем цикле до получения четких указаний правительства", - говорится в публикации. В конце июля президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Также он заявил, что Индия должна платить неуказанный штраф за вышеупомянутые действия. Пошлина вступает в силу в четверг. При этом в среду Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Эта мера начинает действовать с 27 августа.

https://ria.ru/20250807/kiselev-2033902669.html

индия

сша

нью-дели

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

индия, сша, нью-дели, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире, россия