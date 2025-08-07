Рейтинг@Mail.ru
21:15 07.08.2025
Bloomberg: Индия приостановит закупки нефти из России на фоне пошлин
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии пропустят предстоящий цикл закупок российской нефти на фоне введения США 25-процентных пошлин на индийский импорт, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Официально индийское правительство не давало государственным НПЗ указаний прекратить закупки российской нефти, подчеркивает агентство. "Компании Indian Oil, Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum планируют пропустить разовые закупки (российской - ред.) нефти в предстоящем цикле до получения четких указаний правительства", - говорится в публикации. В конце июля президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Также он заявил, что Индия должна платить неуказанный штраф за вышеупомянутые действия. Пошлина вступает в силу в четверг. При этом в среду Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Эта мера начинает действовать с 27 августа.
Bloomberg: Индия приостановит закупки нефти из России на фоне пошлин

Bloomberg: индийские НПЗ пропустят предстоящий цикл закупок российской нефти

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии пропустят предстоящий цикл закупок российской нефти на фоне введения США 25-процентных пошлин на индийский импорт, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Официально индийское правительство не давало государственным НПЗ указаний прекратить закупки российской нефти, подчеркивает агентство.
"Компании Indian Oil, Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum планируют пропустить разовые закупки (российской - ред.) нефти в предстоящем цикле до получения четких указаний правительства", - говорится в публикации.
В конце июля президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Также он заявил, что Индия должна платить неуказанный штраф за вышеупомянутые действия. Пошлина вступает в силу в четверг. При этом в среду Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Эта мера начинает действовать с 27 августа.
Генеральный директор Международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев на пресс-конференции, посвященной Х фестивалю индийской культуры День Индии - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Индия показывает приверженность честным контактам с Россией, заявил Киселев
Вчера, 12:49
 
