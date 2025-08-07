https://ria.ru/20250807/indiya-2033908109.html
Организаторы "Дня Индии" в Москве назвали главную цель фестиваля
Организаторы "Дня Индии" в Москве назвали главную цель фестиваля - РИА Новости, 07.08.2025
Организаторы "Дня Индии" в Москве назвали главную цель фестиваля
Фестиваль "День Индии", который пройдет в Москве, позволит показать Индию тем, кто не имеет возможности посетить страну, заявил основатель фестиваля, президент... РИА Новости, 07.08.2025
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Фестиваль "День Индии", который пройдет в Москве, позволит показать Индию тем, кто не имеет возможности посетить страну, заявил основатель фестиваля, президент индийского культурно-национального центра "Сита" Сэмми Котвани. "Вся логики фестиваля направлена на то, чтобы продемонстрировать добрые отношения и показать Индию тем людям, которые не могут приехать в Индию, чтобы узнать эту страну. Таким образом, Индия приезжает в Россию", - сказал Котвани, выступая на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", которая посвящена Х юбилейному фестивалю индийской культуры "День Индии" в Москве. Кроме того, главный организатор фестиваля Даша Котвани отметила, что в юбилейный год проведения фестиваля станет больше различных интерактивных зон в рамках мероприятия. По ее словам, это происходит не только по инициативе организаторов, но и по той причине, что выражается интерес со стороны российских партнеров. "Партнеры говорят, что, например, большинство наших танцоров и инструкторов по йоге - россияне. Это русские люди, которые тратят время на изучение индийской культуры. И многие вещи они делают даже лучше, чем мы. В этом красота наших взаимоотношений. Именно поэтому мы проводим этот фестиваль уже 10 лет без перерыва", - подчеркнула главный организатор. Десятый фестиваль "День Индии "пройдет в южном ландшафтном парке "Остров мечты" с 14 по 17 августа. Он приурочен к 79-му Дню независимости Индии, а также к 78-летию установления дипломатических отношений между РФ и Индией. Ключевая тема фестиваля этого года – история сохранения и преумножения индийского наследия в России и 80-летие победы в Великой Отечественной войне.
