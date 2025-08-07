https://ria.ru/20250807/indija-2033831921.html

Индия будет наращивать торговлю с БРИКС, Африкой и АСЕАН, заявила эксперт

Индия будет наращивать торговлю с БРИКС, Африкой и АСЕАН, заявила эксперт - РИА Новости, 07.08.2025

Индия будет наращивать торговлю с БРИКС, Африкой и АСЕАН, заявила эксперт

Индия на фоне введенных против нее пошлин США из-за покупки российской нефти будет наращивать торговлю с БРИКС, Африкой и АСЕАН и постепенно снижать ее со... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T02:30:00+03:00

2025-08-07T02:30:00+03:00

2025-08-07T02:31:00+03:00

в мире

сша

индия

африка

дональд трамп

брикс

рэу имени г. в. плеханова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975480076_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_c5679f13d3b6a571cb4fe3dae69c26a7.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Индия на фоне введенных против нее пошлин США из-за покупки российской нефти будет наращивать торговлю с БРИКС, Африкой и АСЕАН и постепенно снижать ее со Штатами, прокомментировала РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. Ранее в августе президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Она будет применяться к товарам, которые поступят через 21 день после подписания указа. Кроме того, США могут ввести дополнительную пошлину в 25% на товары других стран, импортирующих российскую нефть. "Что же касается самой Индии, то она будет наращивать объем торговли с Китаем, Россией и другими экономиками БРИКС, странами Африки и АСЕАН, с постепенным снижением своих торговых объемов с США. Торговая война будет продолжаться, и Индия не последняя страна, против которой США вводят свои пошлины", - считает Новикова. Эксперт отметила, что такие действия Штатов связаны с их борьбой за лидирующие позиции американской экономики. Она идет "за влияние на максимальное количество стран в процессе регионализации всей мировой экономики на два больших лагеря", добавила Новикова. "По сути США пытаются упрочить свои позиции среди тех, на кого влияние их экономики распространяется, а это Европа, Япония, Канада, Мексика, и создать наибольшее количество проблем для стран, делающих попытку выстроить альтернативную систему торгового взаимодействия. К последним относятся страны БРИКС, именно они и находятся в зоне риска увеличения пошлин при экспорте своих товаров в США", - объяснила эксперт. В связи с этим, 25% для Индии не предел, так как Трамп ранее уже заявлял, что может ввести пошлины и в 100% против стран БРИКС, если увидит угрозу доллару, обратила внимание Новикова. "Такая угроза есть, можно наблюдать поступательный процесс дедолларизации мировой экономики за счет стран БРИКС", - заключила она. Страны БРИКС ранее обсуждали возможность расширения расчетов в национальных валютах и даже создания общей валюты в рамках блока. На фоне чего сразу после вступления в должность президента США Трамп угрожал странам БРИКС торговыми пошлинами в 100%. Однако никаких решений по вопросу общей валюты со стороны стран БРИКС пока не принималось.

https://ria.ru/20250806/indiya-2033789538.html

https://ria.ru/20250806/poshlina-2033766465.html

сша

индия

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, индия, африка, дональд трамп, брикс, рэу имени г. в. плеханова