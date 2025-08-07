Индия будет наращивать торговлю с БРИКС, Африкой и АСЕАН, заявила эксперт
Индия, вероятно, нарастит торговлю с БРИКС и АСЕАН и снизит ее со штатами
© AP Photo / Channi AnandНью-Дели, Индия
© AP Photo / Channi Anand
Нью-Дели, Индия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Индия на фоне введенных против нее пошлин США из-за покупки российской нефти будет наращивать торговлю с БРИКС, Африкой и АСЕАН и постепенно снижать ее со Штатами, прокомментировала РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.
Ранее в августе президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Она будет применяться к товарам, которые поступят через 21 день после подписания указа. Кроме того, США могут ввести дополнительную пошлину в 25% на товары других стран, импортирующих российскую нефть.
Индия назвала новые пошлины США несправедливыми
Вчера, 18:27
"Что же касается самой Индии, то она будет наращивать объем торговли с Китаем, Россией и другими экономиками БРИКС, странами Африки и АСЕАН, с постепенным снижением своих торговых объемов с США. Торговая война будет продолжаться, и Индия не последняя страна, против которой США вводят свои пошлины", - считает Новикова.
Эксперт отметила, что такие действия Штатов связаны с их борьбой за лидирующие позиции американской экономики. Она идет "за влияние на максимальное количество стран в процессе регионализации всей мировой экономики на два больших лагеря", добавила Новикова.
"По сути США пытаются упрочить свои позиции среди тех, на кого влияние их экономики распространяется, а это Европа, Япония, Канада, Мексика, и создать наибольшее количество проблем для стран, делающих попытку выстроить альтернативную систему торгового взаимодействия. К последним относятся страны БРИКС, именно они и находятся в зоне риска увеличения пошлин при экспорте своих товаров в США", - объяснила эксперт.
В связи с этим, 25% для Индии не предел, так как Трамп ранее уже заявлял, что может ввести пошлины и в 100% против стран БРИКС, если увидит угрозу доллару, обратила внимание Новикова. "Такая угроза есть, можно наблюдать поступательный процесс дедолларизации мировой экономики за счет стран БРИКС", - заключила она.
Страны БРИКС ранее обсуждали возможность расширения расчетов в национальных валютах и даже создания общей валюты в рамках блока. На фоне чего сразу после вступления в должность президента США Трамп угрожал странам БРИКС торговыми пошлинами в 100%. Однако никаких решений по вопросу общей валюты со стороны стран БРИКС пока не принималось.