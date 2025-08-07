Рейтинг@Mail.ru
Индия будет наращивать торговлю с БРИКС, Африкой и АСЕАН, заявила эксперт - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:30 07.08.2025 (обновлено: 02:31 07.08.2025)
https://ria.ru/20250807/indija-2033831921.html
Индия будет наращивать торговлю с БРИКС, Африкой и АСЕАН, заявила эксперт
Индия будет наращивать торговлю с БРИКС, Африкой и АСЕАН, заявила эксперт - РИА Новости, 07.08.2025
Индия будет наращивать торговлю с БРИКС, Африкой и АСЕАН, заявила эксперт
Индия на фоне введенных против нее пошлин США из-за покупки российской нефти будет наращивать торговлю с БРИКС, Африкой и АСЕАН и постепенно снижать ее со... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T02:30:00+03:00
2025-08-07T02:31:00+03:00
в мире
сша
индия
африка
дональд трамп
брикс
рэу имени г. в. плеханова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975480076_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_c5679f13d3b6a571cb4fe3dae69c26a7.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Индия на фоне введенных против нее пошлин США из-за покупки российской нефти будет наращивать торговлю с БРИКС, Африкой и АСЕАН и постепенно снижать ее со Штатами, прокомментировала РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. Ранее в августе президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Она будет применяться к товарам, которые поступят через 21 день после подписания указа. Кроме того, США могут ввести дополнительную пошлину в 25% на товары других стран, импортирующих российскую нефть. "Что же касается самой Индии, то она будет наращивать объем торговли с Китаем, Россией и другими экономиками БРИКС, странами Африки и АСЕАН, с постепенным снижением своих торговых объемов с США. Торговая война будет продолжаться, и Индия не последняя страна, против которой США вводят свои пошлины", - считает Новикова. Эксперт отметила, что такие действия Штатов связаны с их борьбой за лидирующие позиции американской экономики. Она идет "за влияние на максимальное количество стран в процессе регионализации всей мировой экономики на два больших лагеря", добавила Новикова. "По сути США пытаются упрочить свои позиции среди тех, на кого влияние их экономики распространяется, а это Европа, Япония, Канада, Мексика, и создать наибольшее количество проблем для стран, делающих попытку выстроить альтернативную систему торгового взаимодействия. К последним относятся страны БРИКС, именно они и находятся в зоне риска увеличения пошлин при экспорте своих товаров в США", - объяснила эксперт. В связи с этим, 25% для Индии не предел, так как Трамп ранее уже заявлял, что может ввести пошлины и в 100% против стран БРИКС, если увидит угрозу доллару, обратила внимание Новикова. "Такая угроза есть, можно наблюдать поступательный процесс дедолларизации мировой экономики за счет стран БРИКС", - заключила она. Страны БРИКС ранее обсуждали возможность расширения расчетов в национальных валютах и даже создания общей валюты в рамках блока. На фоне чего сразу после вступления в должность президента США Трамп угрожал странам БРИКС торговыми пошлинами в 100%. Однако никаких решений по вопросу общей валюты со стороны стран БРИКС пока не принималось.
https://ria.ru/20250806/indiya-2033789538.html
https://ria.ru/20250806/poshlina-2033766465.html
сша
индия
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975480076_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_c07930939dc33680bbe12fbcd83f716a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, индия, африка, дональд трамп, брикс, рэу имени г. в. плеханова
В мире, США, Индия, Африка, Дональд Трамп, БРИКС, РЭУ имени Г. В. Плеханова
Индия будет наращивать торговлю с БРИКС, Африкой и АСЕАН, заявила эксперт

Индия, вероятно, нарастит торговлю с БРИКС и АСЕАН и снизит ее со штатами

© AP Photo / Channi AnandНью-Дели, Индия
Нью-Дели, Индия - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© AP Photo / Channi Anand
Нью-Дели, Индия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Индия на фоне введенных против нее пошлин США из-за покупки российской нефти будет наращивать торговлю с БРИКС, Африкой и АСЕАН и постепенно снижать ее со Штатами, прокомментировала РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.
Ранее в августе президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Она будет применяться к товарам, которые поступят через 21 день после подписания указа. Кроме того, США могут ввести дополнительную пошлину в 25% на товары других стран, импортирующих российскую нефть.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Индия назвала новые пошлины США несправедливыми
Вчера, 18:27
"Что же касается самой Индии, то она будет наращивать объем торговли с Китаем, Россией и другими экономиками БРИКС, странами Африки и АСЕАН, с постепенным снижением своих торговых объемов с США. Торговая война будет продолжаться, и Индия не последняя страна, против которой США вводят свои пошлины", - считает Новикова.
Эксперт отметила, что такие действия Штатов связаны с их борьбой за лидирующие позиции американской экономики. Она идет "за влияние на максимальное количество стран в процессе регионализации всей мировой экономики на два больших лагеря", добавила Новикова.
"По сути США пытаются упрочить свои позиции среди тех, на кого влияние их экономики распространяется, а это Европа, Япония, Канада, Мексика, и создать наибольшее количество проблем для стран, делающих попытку выстроить альтернативную систему торгового взаимодействия. К последним относятся страны БРИКС, именно они и находятся в зоне риска увеличения пошлин при экспорте своих товаров в США", - объяснила эксперт.
В связи с этим, 25% для Индии не предел, так как Трамп ранее уже заявлял, что может ввести пошлины и в 100% против стран БРИКС, если увидит угрозу доллару, обратила внимание Новикова. "Такая угроза есть, можно наблюдать поступательный процесс дедолларизации мировой экономики за счет стран БРИКС", - заключила она.
Страны БРИКС ранее обсуждали возможность расширения расчетов в национальных валютах и даже создания общей валюты в рамках блока. На фоне чего сразу после вступления в должность президента США Трамп угрожал странам БРИКС торговыми пошлинами в 100%. Однако никаких решений по вопросу общей валюты со стороны стран БРИКС пока не принималось.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Трамп ввел дополнительную пошлину в 25 процентов на импорт из Индии
Вчера, 17:03
 
В миреСШАИндияАфрикаДональд ТрампБРИКСРЭУ имени Г. В. Плеханова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала