Компьютерные игры должны соответствовать исторической действительности - РИА Новости, 07.08.2025
14:44 07.08.2025
Компьютерные игры должны соответствовать исторической действительности
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Компьютерные игры должны соответствовать исторической действительности и не вводить людей в заблуждение относительно своей культуры, считает сопредседатель Российского исторического общества (РИО), замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский. Могилевский 7 августа встретился с участниками летнего института РГГУ в доме РИО, где была поднята проблема фальсификации истории с помощью компьютерных игр. Замминистра на встрече заявил, что для России имеет большое значение, как её история отражается в компьютерных играх. "Да, это важная задача, чтобы те компьютерные игры, в которые играют наши молодые люди... были бы основаны на адекватном, точном представлении об исторической реальности, не искажали бы её, формируя у людей неправдивые представления о собственной жизни...", - подчеркнул Константин Могилевский Он добавил, что стоит обратить внимание на создание отечественных компьютерных игр, которые отражают реальные исторические факты. "Может быть, наоборот, подумать о том, как бы мы могли способствовать продвижению хороших игр, тех, которые, на взгляд профессионалов, соответствуют исторической действительности... Если (человек - ред.) играет, то пусть хотя бы в нормальные игры играет", - отметил Могилевский.
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Компьютерные игры должны соответствовать исторической действительности и не вводить людей в заблуждение относительно своей культуры, считает сопредседатель Российского исторического общества (РИО), замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский.
Могилевский 7 августа встретился с участниками летнего института РГГУ в доме РИО, где была поднята проблема фальсификации истории с помощью компьютерных игр. Замминистра на встрече заявил, что для России имеет большое значение, как её история отражается в компьютерных играх.
"Да, это важная задача, чтобы те компьютерные игры, в которые играют наши молодые люди... были бы основаны на адекватном, точном представлении об исторической реальности, не искажали бы её, формируя у людей неправдивые представления о собственной жизни...", - подчеркнул Константин Могилевский
Он добавил, что стоит обратить внимание на создание отечественных компьютерных игр, которые отражают реальные исторические факты.
"Может быть, наоборот, подумать о том, как бы мы могли способствовать продвижению хороших игр, тех, которые, на взгляд профессионалов, соответствуют исторической действительности... Если (человек - ред.) играет, то пусть хотя бы в нормальные игры играет", - отметил Могилевский.
