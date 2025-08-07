В ООН прокомментировали ситуацию с приговором главе Гагаузии Гуцул
В УВКПЧ ООН призвали соблюсти право Гуцул на справедливое разбирательство в суде
ЖЕНЕВА, 7 авг - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Права главы Гагаузии Евгении Гуцул на справедливое судебное разбирательство и обжалование приговора должны быть соблюдены, заявил РИА Новости официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Тамин Аль-Китан.
"Нам известно о решении по делу госпожи Гуцул, но мы не располагаем подробностями. Необходимо уважать ее право на обжалование решения, а также ее права на справедливое судебное разбирательство и надлежащую правовую процедуру", - сказал он.
Районный суд Кишинева 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Глава Гагаузии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней.