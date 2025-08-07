Молдавским депутатам не разрешили посетить Гуцул в СИЗО

https://ria.ru/20250807/gutsul-2033963006.html

КИШИНЕВ, 7 авг — РИА Новости. Депутатам парламента Молдавии не разрешили навестить в СИЗО главу Гагаузии Евгению Гуцул, сообщил РИА Новости депутат от оппозиционного блока "Победа" Вадим Фотеску. Районный суд Кишинева 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Глава Гагаузии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней. "Мы еще ждем окончательного решения от директора пенитенциарного учреждения, он ждет окончательной бумаги от парламента. Но это, честно говоря, мы сталкиваемся с очередным правовым беспределом, потому что нам заявили, поскольку этот созыв парламента якобы завершил свою работу, поэтому наши мандаты депутатов уже не работают, и нас не пустили к Евгении ( Гуцул – ред.). Я даже не знаю, как на это реагировать, потому что наши мандаты действительны до поры, пока Конституционный суд не признает новые мандаты депутатов после выборов. А это не раньше октября месяца", - сказал Фотеску. Депутат напомнил, что 5 августа парламентарии уже посещали Гуцул в СИЗО. "Это нормальная практика, потому что депутат имеет право захода на режимные объекты и выслушать жалобы заключенных, посмотреть условия содержания и так далее. Но узнав, что мы позавчера зашли, видите, как оперативно они (власти Молдавии – ред.) отреагировали", - отметил Фотеску. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

