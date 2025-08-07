Молдавская оппозиция обратилась к России и Турции для поддержки Гуцул

https://ria.ru/20250807/gutsul-2033882696.html

КИШИНЕВ, 7 авг — РИА Новости. Представители оппозиционного блока "Победа" обратились к России и Турции для поддержки осужденной на семь лет главы Гагаузии Евгении Гуцул, заявил активист, представитель блока Сергей Бургуджи. Районный суд Кишинева 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы, прокуратура потребовала взыскать с нее 2,4 миллиона долларов. Следствие считает, что эту сумму ей якобы перевели в рамках дела о финансировании партии "Шор". Сама Гуцул назвала решение суда приговором всей демократической системе Молдавии и попыткой запугать жителей Гагаузии. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней. Начиная с 5 августа сторонники Гуцул ежедневно проводят митинг в ее поддержку перед СИЗО, где она содержится. "Оппозиционные партии высказались в поддержку Евгении Гуцул, они осудили действия власти и потребовали немедленного освобождения Евгении Гуцул и Светланы Попан (активистка блока "Победа", которая по тому же делу с Гуцул получила шесть лет заключения – ред.). Наши коллеги (из блока "Победа" - ред.) обратились к международным гарантам – в Российскую Федерацию и в Турцию, чтобы их первые лица высказались в поддержку", - сказал на митинге Бургуджи. По его словам, при правлении партии власти "Действие и солидарность" в Молдавии стало больше политзаключенных. "Это говорит о том, что в Молдавии растет диктатура. Мы превратились в захваченное государство", - подчеркнул он. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

