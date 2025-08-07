https://ria.ru/20250807/gosduma-2034008333.html

Госдума рекомендовала "Движению первых" взять шефство над мемориалами

Госдума рекомендовала "Движению первых" взять шефство над мемориалами - РИА Новости, 07.08.2025

Госдума рекомендовала "Движению первых" взять шефство над мемориалами

Комитет Госдумы по молодежной политике рекомендовал "Движению первых" рассмотреть возможность включить в работу первичных отделений организации шефства над... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T18:37:00+03:00

2025-08-07T18:37:00+03:00

2025-08-07T18:37:00+03:00

общество

госдума рф

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_8c2733496d40223bf862b76d0b80a0ff.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Комитет Госдумы по молодежной политике рекомендовал "Движению первых" рассмотреть возможность включить в работу первичных отделений организации шефства над памятниками защитникам Отечества, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Рекомендовать общероссийскому общественно-государственному движению детей и молодежи "Движение первых" рассмотреть возможность включения в работу первичных отделений… коллективную деятельность детей и молодежи в виде шефства над памятными мемориалами защитникам", - говорится в документе за подписью председателя комитета Артема Метелева. Комитет также рекомендовал тиражировать опыт ЛНР в части информирования детей и молодежи о героях-соотечественниках и их подвигах, направленный на развитие духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи.

https://ria.ru/20250628/putin-2026017731.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, госдума рф, россия