https://ria.ru/20250807/gosduma-2034008333.html
Госдума рекомендовала "Движению первых" взять шефство над мемориалами
Госдума рекомендовала "Движению первых" взять шефство над мемориалами - РИА Новости, 07.08.2025
Госдума рекомендовала "Движению первых" взять шефство над мемориалами
Комитет Госдумы по молодежной политике рекомендовал "Движению первых" рассмотреть возможность включить в работу первичных отделений организации шефства над... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T18:37:00+03:00
2025-08-07T18:37:00+03:00
2025-08-07T18:37:00+03:00
общество
госдума рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_8c2733496d40223bf862b76d0b80a0ff.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Комитет Госдумы по молодежной политике рекомендовал "Движению первых" рассмотреть возможность включить в работу первичных отделений организации шефства над памятниками защитникам Отечества, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Рекомендовать общероссийскому общественно-государственному движению детей и молодежи "Движение первых" рассмотреть возможность включения в работу первичных отделений… коллективную деятельность детей и молодежи в виде шефства над памятными мемориалами защитникам", - говорится в документе за подписью председателя комитета Артема Метелева. Комитет также рекомендовал тиражировать опыт ЛНР в части информирования детей и молодежи о героях-соотечественниках и их подвигах, направленный на развитие духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи.
https://ria.ru/20250628/putin-2026017731.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_6ff9a4c6cfcc2a6e649c7a6d45658744.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, россия
Общество, Госдума РФ, Россия
Госдума рекомендовала "Движению первых" взять шефство над мемориалами
Госдума порекомендовала "Движению первых" взять шефство над военными мемориалами