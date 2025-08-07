Рейтинг@Mail.ru
18:37 07.08.2025
Госдума рекомендовала "Движению первых" взять шефство над мемориалами
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Комитет Госдумы по молодежной политике рекомендовал "Движению первых" рассмотреть возможность включить в работу первичных отделений организации шефства над памятниками защитникам Отечества, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Рекомендовать общероссийскому общественно-государственному движению детей и молодежи "Движение первых" рассмотреть возможность включения в работу первичных отделений… коллективную деятельность детей и молодежи в виде шефства над памятными мемориалами защитникам", - говорится в документе за подписью председателя комитета Артема Метелева. Комитет также рекомендовал тиражировать опыт ЛНР в части информирования детей и молодежи о героях-соотечественниках и их подвигах, направленный на развитие духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи.
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Комитет Госдумы по молодежной политике рекомендовал "Движению первых" рассмотреть возможность включить в работу первичных отделений организации шефства над памятниками защитникам Отечества, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Рекомендовать общероссийскому общественно-государственному движению детей и молодежи "Движение первых" рассмотреть возможность включения в работу первичных отделений… коллективную деятельность детей и молодежи в виде шефства над памятными мемориалами защитникам", - говорится в документе за подписью председателя комитета Артема Метелева.
Комитет также рекомендовал тиражировать опыт ЛНР в части информирования детей и молодежи о героях-соотечественниках и их подвигах, направленный на развитие духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Путин оценил работу "Движения первых"
28 июня, 14:52
 
