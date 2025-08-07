https://ria.ru/20250807/gosdep-2034034342.html
Госдеп не подтвердил намерение Трампа ввести санкции против России
Госдеп не подтвердил намерение Трампа ввести санкции против России - РИА Новости, 07.08.2025
Госдеп не подтвердил намерение Трампа ввести санкции против России
Госдепартамент США отказался подтверждать намерение администрации президента Дональда Трампа ввести санкции против России 8 августа в привязке к срокам... РИА Новости, 07.08.2025
ВАШИНГТОН, 7 авг – РИА Новости. Госдепартамент США отказался подтверждать намерение администрации президента Дональда Трампа ввести санкции против России 8 августа в привязке к срокам достижения урегулирования конфликта на Украине. "Я не собираюсь спекулировать на этот счёт", — заявил в ходе брифинга главный заместитель пресс-секретаря госдепартамента Томми Пиготт, отвечая на вопрос о готовности Вашингтона ввести обещанные санкции в случае, если к пятнице не будет достигнуто перемирие на Украине.
Госдеп не подтвердил намерение Трампа ввести санкции против России
