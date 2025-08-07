Рейтинг@Mail.ru
Госдеп не подтвердил намерение Трампа ввести санкции против России - РИА Новости, 07.08.2025
21:46 07.08.2025
Госдеп не подтвердил намерение Трампа ввести санкции против России
Госдепартамент США отказался подтверждать намерение администрации президента Дональда Трампа ввести санкции против России 8 августа в привязке к срокам...
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
государственный департамент сша
ВАШИНГТОН, 7 авг – РИА Новости. Госдепартамент США отказался подтверждать намерение администрации президента Дональда Трампа ввести санкции против России 8 августа в привязке к срокам достижения урегулирования конфликта на Украине. "Я не собираюсь спекулировать на этот счёт", — заявил в ходе брифинга главный заместитель пресс-секретаря госдепартамента Томми Пиготт, отвечая на вопрос о готовности Вашингтона ввести обещанные санкции в случае, если к пятнице не будет достигнуто перемирие на Украине.
украина
сша
россия
в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, государственный департамент сша
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Государственный департамент США
Госдеп не подтвердил намерение Трампа ввести санкции против России 8 августа

© AP Photo / Luis M. AlvarezЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Luis M. Alvarez
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Дзен
ВАШИНГТОН, 7 авг – РИА Новости. Госдепартамент США отказался подтверждать намерение администрации президента Дональда Трампа ввести санкции против России 8 августа в привязке к срокам достижения урегулирования конфликта на Украине.
"Я не собираюсь спекулировать на этот счёт", — заявил в ходе брифинга главный заместитель пресс-секретаря госдепартамента Томми Пиготт, отвечая на вопрос о готовности Вашингтона ввести обещанные санкции в случае, если к пятнице не будет достигнуто перемирие на Украине.
Трамп сделал заявление о перспективах новых санкций против России
Вчера, 00:58
 
В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампГосударственный департамент США
 
 
