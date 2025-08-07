Рейтинг@Mail.ru
Госдеп сократит разделы о России и Сальвадоре в докладе о правах человека
07:47 07.08.2025
Госдеп сократит разделы о России и Сальвадоре в докладе о правах человека
Госдеп США сократит разделы о России, Сальвадоре и Израиле в докладе о ситуации с правами человека за 2024 год, пишет газета Washington Post со ссылкой на копии РИА Новости, 07.08.2025
в мире
сша
россия
сальвадор
дональд трамп
государственный департамент сша
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Госдеп США сократит разделы о России, Сальвадоре и Израиле в докладе о ситуации с правами человека за 2024 год, пишет газета Washington Post со ссылкой на копии проекта доклада. "Проекты докладов о правах человека в Сальвадоре, Израиле и России, с которыми ознакомилась газета Washington Post, значительно короче, чем те, что были подготовлены в прошлом (2023 году - ред.) году администрацией (бывшего президента США Джо - ред.) Байдена", - заключает газета на основе данных. По мнению газеты, новый подход подчеркивает радикальное переосмысление администрацией президента США Дональда Трампа роли страны в защите прав человека на глобальном уровне. Отмечается, что из разделов исключены все упоминания представителей ЛГБТ* или преступлений против них, а "описания оставшихся злоупотреблений со стороны правительства смягчены". Анонимный чиновник госдепа заявил газете, что в то же время администрация Трампа по-новому рассмотрит нарушения свободы слова в государствах-союзниках США.* Запрещенное в России экстремистское движение.
сша
россия
сальвадор
в мире, сша, россия, сальвадор, дональд трамп, государственный департамент сша
В мире, США, Россия, Сальвадор, Дональд Трамп, Государственный департамент США
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Госдеп США сократит разделы о России, Сальвадоре и Израиле в докладе о ситуации с правами человека за 2024 год, пишет газета Washington Post со ссылкой на копии проекта доклада.
"Проекты докладов о правах человека в Сальвадоре, Израиле и России, с которыми ознакомилась газета Washington Post, значительно короче, чем те, что были подготовлены в прошлом (2023 году - ред.) году администрацией (бывшего президента США Джо - ред.) Байдена", - заключает газета на основе данных.
По мнению газеты, новый подход подчеркивает радикальное переосмысление администрацией президента США Дональда Трампа роли страны в защите прав человека на глобальном уровне.
Отмечается, что из разделов исключены все упоминания представителей ЛГБТ* или преступлений против них, а "описания оставшихся злоупотреблений со стороны правительства смягчены".
Анонимный чиновник госдепа заявил газете, что в то же время администрация Трампа по-новому рассмотрит нарушения свободы слова в государствах-союзниках США.
* Запрещенное в России экстремистское движение.
В миреСШАРоссияСальвадорДональд ТрампГосударственный департамент США
 
 
