Госдеп сократит разделы о России и Сальвадоре в докладе о правах человека
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Госдеп США сократит разделы о России, Сальвадоре и Израиле в докладе о ситуации с правами человека за 2024 год, пишет газета Washington Post со ссылкой на копии проекта доклада.
"Проекты докладов о правах человека в Сальвадоре, Израиле и России, с которыми ознакомилась газета Washington Post, значительно короче, чем те, что были подготовлены в прошлом (2023 году - ред.) году администрацией (бывшего президента США Джо - ред.) Байдена", - заключает газета на основе данных.
По мнению газеты, новый подход подчеркивает радикальное переосмысление администрацией президента США Дональда Трампа роли страны в защите прав человека на глобальном уровне.
Отмечается, что из разделов исключены все упоминания представителей ЛГБТ* или преступлений против них, а "описания оставшихся злоупотреблений со стороны правительства смягчены".
Анонимный чиновник госдепа заявил газете, что в то же время администрация Трампа по-новому рассмотрит нарушения свободы слова в государствах-союзниках США.
* Запрещенное в России экстремистское движение.
