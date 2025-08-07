https://ria.ru/20250807/gosdep-2033847378.html

Госдеп сократит разделы о России и Сальвадоре в докладе о правах человека

Госдеп сократит разделы о России и Сальвадоре в докладе о правах человека - РИА Новости, 07.08.2025

Госдеп сократит разделы о России и Сальвадоре в докладе о правах человека

Госдеп США сократит разделы о России, Сальвадоре и Израиле в докладе о ситуации с правами человека за 2024 год, пишет газета Washington Post со ссылкой на копии

2025-08-07

2025-08-07T07:47:00+03:00

2025-08-07T07:47:00+03:00

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Госдеп США сократит разделы о России, Сальвадоре и Израиле в докладе о ситуации с правами человека за 2024 год, пишет газета Washington Post со ссылкой на копии проекта доклада. "Проекты докладов о правах человека в Сальвадоре, Израиле и России, с которыми ознакомилась газета Washington Post, значительно короче, чем те, что были подготовлены в прошлом (2023 году - ред.) году администрацией (бывшего президента США Джо - ред.) Байдена", - заключает газета на основе данных. По мнению газеты, новый подход подчеркивает радикальное переосмысление администрацией президента США Дональда Трампа роли страны в защите прав человека на глобальном уровне. Отмечается, что из разделов исключены все упоминания представителей ЛГБТ* или преступлений против них, а "описания оставшихся злоупотреблений со стороны правительства смягчены". Анонимный чиновник госдепа заявил газете, что в то же время администрация Трампа по-новому рассмотрит нарушения свободы слова в государствах-союзниках США.* Запрещенное в России экстремистское движение.

