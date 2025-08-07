https://ria.ru/20250807/germaniya-2033939640.html

В Германии в доме члена партии АдГ обнаружили оружие, пишут СМИ

В Германии в доме члена партии АдГ обнаружили оружие, пишут СМИ - РИА Новости, 07.08.2025

В Германии в доме члена партии АдГ обнаружили оружие, пишут СМИ

07.08.2025

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Полиция обнаружила оружие и взрывчатку в ходе обыска дома у члена районного совета от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в городе Любтен на севере Германии, сообщило региональное издание Nordkurier. "Полиция обнаружила несколько единиц стрелкового оружия в ходе масштабного обыска в поместье недалеко от Любтена, что нарушает закон о контроле за оружием. Также было изъято большое количество взрывчатки", - сообщило издание. Политик АдГ Филип Штайнбек проживает в этом доме со своей женой. Он является членом фракции АдГ в районном совете Людвигслуст-Пархим, а его жена - сотрудницей фракции. По данным полиции, окончательный анализ обнаруженного оружия и взрывчатых веществ ещё не проведён. Помимо дома политика были обысканы и другие объекты. Правоохранители подозревают его в незаконном хранении оружия и нарушении закона о взрывчатых веществах. В масштабной операции были задействованы около 60 сотрудников правоохранительных органов, также на месте работали служебные собаки. Как отмечает издание, поводом для операции мог послужить апрельский инцидент, когда Штайнбек позвонил в экстренную службу и сообщил о двух вооруженных грабителях, проникших в его дом. Когда полиция прибыла к дому политика, тот стоял перед зданием с пистолетом. Он заявил, что использовал его в целях самообороны и добровольно сдал оружие. В ходе последующего обыска полиция дополнительно изъяла законно зарегистрированное оружие.

