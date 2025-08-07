Рейтинг@Mail.ru
В Германии в доме члена партии АдГ обнаружили оружие, пишут СМИ - РИА Новости, 07.08.2025
14:52 07.08.2025
В Германии в доме члена партии АдГ обнаружили оружие, пишут СМИ
В Германии в доме члена партии АдГ обнаружили оружие, пишут СМИ - РИА Новости, 07.08.2025
В Германии в доме члена партии АдГ обнаружили оружие, пишут СМИ
Полиция обнаружила оружие и взрывчатку в ходе обыска дома у члена районного совета от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в городе Любтен на севере... РИА Новости, 07.08.2025
в мире
германия
альтернатива для германии (партия)
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Полиция обнаружила оружие и взрывчатку в ходе обыска дома у члена районного совета от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в городе Любтен на севере Германии, сообщило региональное издание Nordkurier. "Полиция обнаружила несколько единиц стрелкового оружия в ходе масштабного обыска в поместье недалеко от Любтена, что нарушает закон о контроле за оружием. Также было изъято большое количество взрывчатки", - сообщило издание. Политик АдГ Филип Штайнбек проживает в этом доме со своей женой. Он является членом фракции АдГ в районном совете Людвигслуст-Пархим, а его жена - сотрудницей фракции. По данным полиции, окончательный анализ обнаруженного оружия и взрывчатых веществ ещё не проведён. Помимо дома политика были обысканы и другие объекты. Правоохранители подозревают его в незаконном хранении оружия и нарушении закона о взрывчатых веществах. В масштабной операции были задействованы около 60 сотрудников правоохранительных органов, также на месте работали служебные собаки. Как отмечает издание, поводом для операции мог послужить апрельский инцидент, когда Штайнбек позвонил в экстренную службу и сообщил о двух вооруженных грабителях, проникших в его дом. Когда полиция прибыла к дому политика, тот стоял перед зданием с пистолетом. Он заявил, что использовал его в целях самообороны и добровольно сдал оружие. В ходе последующего обыска полиция дополнительно изъяла законно зарегистрированное оружие.
германия
в мире, германия, альтернатива для германии (партия)
В мире, Германия, Альтернатива для Германии (партия)
В Германии в доме члена партии АдГ обнаружили оружие, пишут СМИ

Nordkurier: в доме члена партии АдГ при обыске обнаружили оружие и взрывчатку

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Полиция обнаружила оружие и взрывчатку в ходе обыска дома у члена районного совета от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в городе Любтен на севере Германии, сообщило региональное издание Nordkurier.
"Полиция обнаружила несколько единиц стрелкового оружия в ходе масштабного обыска в поместье недалеко от Любтена, что нарушает закон о контроле за оружием. Также было изъято большое количество взрывчатки", - сообщило издание.
Политик АдГ Филип Штайнбек проживает в этом доме со своей женой. Он является членом фракции АдГ в районном совете Людвигслуст-Пархим, а его жена - сотрудницей фракции.
По данным полиции, окончательный анализ обнаруженного оружия и взрывчатых веществ ещё не проведён. Помимо дома политика были обысканы и другие объекты. Правоохранители подозревают его в незаконном хранении оружия и нарушении закона о взрывчатых веществах.
В масштабной операции были задействованы около 60 сотрудников правоохранительных органов, также на месте работали служебные собаки.
Как отмечает издание, поводом для операции мог послужить апрельский инцидент, когда Штайнбек позвонил в экстренную службу и сообщил о двух вооруженных грабителях, проникших в его дом. Когда полиция прибыла к дому политика, тот стоял перед зданием с пистолетом. Он заявил, что использовал его в целях самообороны и добровольно сдал оружие. В ходе последующего обыска полиция дополнительно изъяла законно зарегистрированное оружие.
