Германия намерена сэкономить на пособиях для украинских беженцев

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Украинцы, прибывшие в Германию после 1 апреля 2025 года, вместо пособий по безработице (Bürgergeld) будут получать меньшие по размеру пособия для просителей убежища, таким образом правительство ФРГ надеется сэкономить на пособиях по безработице более миллиарда евро в следующем году, сообщила газета Welt со ссылкой на законопроект министра труда и социальных вопросов Бербель Бас. Ранее премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер в интервью телеканалу ZDF выступил за полную отмену пособия по безработице (Bürgergeld) для беженцев с Украины, в том числе для тех, кто уже находится на территории Германии. "Согласно законопроекту, украинцы, прибывшие в Германию с 1 апреля 2025 года, вместо пособий по безработице будут получать пособия в соответствии с законом о пособиях для лиц, ищущих убежища", - пишет издание. При этом размер пособия для одного человека составляет 441 евро, в то время как для получателей пособия по безработице - 563 евро. Медицинские услуги также ограничены в соответствии с законодательством о соискателях убежища. В 2026 году планируется сокращение расходов на пособия по безработице, базовую социальную помощь и помощь в обеспечении прожиточного минимума на федеральном, земельном и муниципальном уровнях примерно на 1,32 млрд евро. При этом дополнительные расходы на пособия в соответствии с законом о пособиях для лиц, ищущих убежища, оцениваются в 1,375 млрд евро. Эти расходы возьмут на себя земли и местные органы власти, но они будут компенсированы федеральным правительством по фиксированной ставке. По информации правительства, министр труда направила законопроект на утверждение другим министерствам в среду днём. Законопроект подлежит утверждению бундесратом и, как ожидается, будет принят до конца года. Для более чем 1,2 миллиона украинцев, которые уже запросили защиту в Германии до 1 апреля 2025 года, изменений не будет. По данным МВД ФРГ, 20 955 граждан Украины впервые въехали в страну с 1 апреля по 30 июня в поисках убежища. Ранее вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль (СДПГ) выступил против предложения Зёдера полностью отменить пособия по безработице для беженцев с Украины. Клингбайль подчеркнул, что в коалиционном соглашении закреплено положение, согласно которому новоприбывшим гражданам Украины не будет выплачиваться Bürgergeld, однако не поддержал полную отмену выплат для тех, кто приехал ранее. Таблоид Bild 3 августа сообщил, что траты на пособия по безработице в Германии выросли в 2024 году до рекордных сумм, составив почти 47 миллиардов евро. Отмечается, что в группу иностранных получателей входят несколько сотен тысяч украинцев. По данным министерства социального обеспечения Германии, на них в 2024 году ушло около 6,4 миллиарда евро. Право на получение гражданского пособия в Германии есть у трудоспособных лиц, получающих низкий доход или вообще не имеющих такового. Ежемесячная выплата пособия на одного человека составляет до 563 евро.
