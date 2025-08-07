Рейтинг@Mail.ru
Германия намерена сэкономить на пособиях для украинских беженцев - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:23 07.08.2025
https://ria.ru/20250807/germanija-2033971423.html
Германия намерена сэкономить на пособиях для украинских беженцев
Германия намерена сэкономить на пособиях для украинских беженцев - РИА Новости, 07.08.2025
Германия намерена сэкономить на пособиях для украинских беженцев
Украинцы, прибывшие в Германию после 1 апреля 2025 года, вместо пособий по безработице (Bürgergeld) будут получать меньшие по размеру пособия для просителей... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T16:23:00+03:00
2025-08-07T16:23:00+03:00
в мире
германия
украина
бавария
маркус зедер
welt
хдс/хсс
bild
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929982793_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_b7c97d5a5f0cc03a720faeb32ac71600.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Украинцы, прибывшие в Германию после 1 апреля 2025 года, вместо пособий по безработице (Bürgergeld) будут получать меньшие по размеру пособия для просителей убежища, таким образом правительство ФРГ надеется сэкономить на пособиях по безработице более миллиарда евро в следующем году, сообщила газета Welt со ссылкой на законопроект министра труда и социальных вопросов Бербель Бас. Ранее премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер в интервью телеканалу ZDF выступил за полную отмену пособия по безработице (Bürgergeld) для беженцев с Украины, в том числе для тех, кто уже находится на территории Германии. "Согласно законопроекту, украинцы, прибывшие в Германию с 1 апреля 2025 года, вместо пособий по безработице будут получать пособия в соответствии с законом о пособиях для лиц, ищущих убежища", - пишет издание. При этом размер пособия для одного человека составляет 441 евро, в то время как для получателей пособия по безработице - 563 евро. Медицинские услуги также ограничены в соответствии с законодательством о соискателях убежища. В 2026 году планируется сокращение расходов на пособия по безработице, базовую социальную помощь и помощь в обеспечении прожиточного минимума на федеральном, земельном и муниципальном уровнях примерно на 1,32 млрд евро. При этом дополнительные расходы на пособия в соответствии с законом о пособиях для лиц, ищущих убежища, оцениваются в 1,375 млрд евро. Эти расходы возьмут на себя земли и местные органы власти, но они будут компенсированы федеральным правительством по фиксированной ставке. По информации правительства, министр труда направила законопроект на утверждение другим министерствам в среду днём. Законопроект подлежит утверждению бундесратом и, как ожидается, будет принят до конца года. Для более чем 1,2 миллиона украинцев, которые уже запросили защиту в Германии до 1 апреля 2025 года, изменений не будет. По данным МВД ФРГ, 20 955 граждан Украины впервые въехали в страну с 1 апреля по 30 июня в поисках убежища. Ранее вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль (СДПГ) выступил против предложения Зёдера полностью отменить пособия по безработице для беженцев с Украины. Клингбайль подчеркнул, что в коалиционном соглашении закреплено положение, согласно которому новоприбывшим гражданам Украины не будет выплачиваться Bürgergeld, однако не поддержал полную отмену выплат для тех, кто приехал ранее. Таблоид Bild 3 августа сообщил, что траты на пособия по безработице в Германии выросли в 2024 году до рекордных сумм, составив почти 47 миллиардов евро. Отмечается, что в группу иностранных получателей входят несколько сотен тысяч украинцев. По данным министерства социального обеспечения Германии, на них в 2024 году ушло около 6,4 миллиарда евро. Право на получение гражданского пособия в Германии есть у трудоспособных лиц, получающих низкий доход или вообще не имеющих такового. Ежемесячная выплата пособия на одного человека составляет до 563 евро.
https://ria.ru/20250215/germaniya-1999615069.html
https://ria.ru/20250411/germaniya-2010505723.html
https://ria.ru/20250609/polsha-2021887156.html
германия
украина
бавария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929982793_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_54f4a76ef3dfd8d5da051a678f8434c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, украина, бавария, маркус зедер, welt, хдс/хсс, bild
В мире, Германия, Украина, Бавария, Маркус Зедер, Welt, ХДС/ХСС, Bild
Германия намерена сэкономить на пособиях для украинских беженцев

Welt: прибывшие в ФРГ после 1 апреля беженцы с Украины получат сниженные пособия

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Украинцы, прибывшие в Германию после 1 апреля 2025 года, вместо пособий по безработице (Bürgergeld) будут получать меньшие по размеру пособия для просителей убежища, таким образом правительство ФРГ надеется сэкономить на пособиях по безработице более миллиарда евро в следующем году, сообщила газета Welt со ссылкой на законопроект министра труда и социальных вопросов Бербель Бас.
Ранее премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер в интервью телеканалу ZDF выступил за полную отмену пособия по безработице (Bürgergeld) для беженцев с Украины, в том числе для тех, кто уже находится на территории Германии.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
В Германии откроют центры для возвращения украинских беженцев
15 февраля, 20:50
"Согласно законопроекту, украинцы, прибывшие в Германию с 1 апреля 2025 года, вместо пособий по безработице будут получать пособия в соответствии с законом о пособиях для лиц, ищущих убежища", - пишет издание.
При этом размер пособия для одного человека составляет 441 евро, в то время как для получателей пособия по безработице - 563 евро. Медицинские услуги также ограничены в соответствии с законодательством о соискателях убежища.
В 2026 году планируется сокращение расходов на пособия по безработице, базовую социальную помощь и помощь в обеспечении прожиточного минимума на федеральном, земельном и муниципальном уровнях примерно на 1,32 млрд евро. При этом дополнительные расходы на пособия в соответствии с законом о пособиях для лиц, ищущих убежища, оцениваются в 1,375 млрд евро. Эти расходы возьмут на себя земли и местные органы власти, но они будут компенсированы федеральным правительством по фиксированной ставке.
По информации правительства, министр труда направила законопроект на утверждение другим министерствам в среду днём. Законопроект подлежит утверждению бундесратом и, как ожидается, будет принят до конца года. Для более чем 1,2 миллиона украинцев, которые уже запросили защиту в Германии до 1 апреля 2025 года, изменений не будет. По данным МВД ФРГ, 20 955 граждан Украины впервые въехали в страну с 1 апреля по 30 июня в поисках убежища.
Украинские беженцы в польском Псемышле - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
"Удар в спину". В Евросоюзе указали на дверь украинским беженцам
11 апреля, 08:00
Ранее вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль (СДПГ) выступил против предложения Зёдера полностью отменить пособия по безработице для беженцев с Украины. Клингбайль подчеркнул, что в коалиционном соглашении закреплено положение, согласно которому новоприбывшим гражданам Украины не будет выплачиваться Bürgergeld, однако не поддержал полную отмену выплат для тех, кто приехал ранее.
Таблоид Bild 3 августа сообщил, что траты на пособия по безработице в Германии выросли в 2024 году до рекордных сумм, составив почти 47 миллиардов евро. Отмечается, что в группу иностранных получателей входят несколько сотен тысяч украинцев. По данным министерства социального обеспечения Германии, на них в 2024 году ушло около 6,4 миллиарда евро.
Право на получение гражданского пособия в Германии есть у трудоспособных лиц, получающих низкий доход или вообще не имеющих такового. Ежемесячная выплата пособия на одного человека составляет до 563 евро.
Флаги Польши и Евросоюза во время демонстрации в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Польша и Германия выступили за вывод украинских беженцев из соцподдержки
9 июня, 20:57
 
В миреГерманияУкраинаБаварияМаркус ЗедерWeltХДС/ХССBild
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала