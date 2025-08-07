https://ria.ru/20250807/gazprom-2034026924.html

"Газпром" прокомментировал отзыв лицензии у "Молдовагаза"

"Газпром" прокомментировал отзыв лицензии у "Молдовагаза" - РИА Новости, 08.08.2025

"Газпром" прокомментировал отзыв лицензии у "Молдовагаза"

Лишение "Молдовагаза" лицензии на поставку газа свидетельствует о финализации изъятия у "Газпрома" принадлежащего ему объекта инвестиций, сообщается в... РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-07T20:26:00+03:00

2025-08-07T20:26:00+03:00

2025-08-08T01:31:00+03:00

экономика

молдавия

газпром

молдовагаз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578581488_0:63:3232:1881_1920x0_80_0_0_d574761f5142f93c4effe160508d3b0a.jpg

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Лишение "Молдовагаза" лицензии на поставку газа свидетельствует о финализации изъятия у "Газпрома" принадлежащего ему объекта инвестиций, сообщается в Telegram-канале российской компании.В понедельник Национальное агентство по регулированию в энергетике Молдавии сообщило об отзыве у "Молдовагаза" соответствующего права."Лишение АО "Молдовагаз" лицензии на поставку газа не может рассматриваться иначе как завершающая стадия разрушения молдавской стороной бизнеса группы Молдовагаз и лишения ПАО "Газпром" принадлежащего ему объекта инвестиций. ПАО "Газпром" продолжит защиту своих законных прав и интересов всеми доступными способами", — говорится в публикации.Российской компании принадлежат 50 процентов ценных бумаг "Молдовагаз"."ПАО "Газпром" как крупнейший акционер и кредитор АО "Молдовагаз" на протяжении всего периода сотрудничества добросовестно и в полном объеме исполняло свои обязательства по надежному и безопасному газоснабжению Республики Молдова, не получая со стороны АО "Молдовагаз" в полном объеме оплаты за поставленный газ. В результате образовалась существенная задолженность АО "Молдовагаз" перед ПАО "Газпром", — подчеркнули там.В частности, добавляется, что задолженность за поставленный на правый берег Днестра газ превысила 709 миллионов долларов — в основном из-за систематических неплатежей теплоэнергетических предприятий государственного сектора Молдовы за поставленный АО "Молдовагаз" газ.По данным компании, Кишиневу несколько лет предлагали различные способы урегулирования ситуации, но правительство Молдавии не стало содействовать уплате долга, а, наоборот, пошло на вынуждение "Газпрома" отказаться от законных требований.По мнению компании, действия Кишинева привели к снижению энергетической безопасности Молдавии.

https://ria.ru/20250724/gazprom-2030982266.html

https://ria.ru/20250301/tiraspoltransgaz-2002461026.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, молдавия, газпром, молдовагаз