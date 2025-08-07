Рейтинг@Mail.ru
"Газпром" прокомментировал отзыв лицензии у "Молдовагаза" - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:26 07.08.2025 (обновлено: 01:31 08.08.2025)
https://ria.ru/20250807/gazprom-2034026924.html
"Газпром" прокомментировал отзыв лицензии у "Молдовагаза"
"Газпром" прокомментировал отзыв лицензии у "Молдовагаза" - РИА Новости, 08.08.2025
"Газпром" прокомментировал отзыв лицензии у "Молдовагаза"
Лишение "Молдовагаза" лицензии на поставку газа свидетельствует о финализации изъятия у "Газпрома" принадлежащего ему объекта инвестиций, сообщается в... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-07T20:26:00+03:00
2025-08-08T01:31:00+03:00
экономика
молдавия
газпром
молдовагаз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578581488_0:63:3232:1881_1920x0_80_0_0_d574761f5142f93c4effe160508d3b0a.jpg
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Лишение "Молдовагаза" лицензии на поставку газа свидетельствует о финализации изъятия у "Газпрома" принадлежащего ему объекта инвестиций, сообщается в Telegram-канале российской компании.В понедельник Национальное агентство по регулированию в энергетике Молдавии сообщило об отзыве у "Молдовагаза" соответствующего права."Лишение АО "Молдовагаз" лицензии на поставку газа не может рассматриваться иначе как завершающая стадия разрушения молдавской стороной бизнеса группы Молдовагаз и лишения ПАО "Газпром" принадлежащего ему объекта инвестиций. ПАО "Газпром" продолжит защиту своих законных прав и интересов всеми доступными способами", — говорится в публикации.Российской компании принадлежат 50 процентов ценных бумаг "Молдовагаз"."ПАО "Газпром" как крупнейший акционер и кредитор АО "Молдовагаз" на протяжении всего периода сотрудничества добросовестно и в полном объеме исполняло свои обязательства по надежному и безопасному газоснабжению Республики Молдова, не получая со стороны АО "Молдовагаз" в полном объеме оплаты за поставленный газ. В результате образовалась существенная задолженность АО "Молдовагаз" перед ПАО "Газпром", — подчеркнули там.В частности, добавляется, что задолженность за поставленный на правый берег Днестра газ превысила 709 миллионов долларов — в основном из-за систематических неплатежей теплоэнергетических предприятий государственного сектора Молдовы за поставленный АО "Молдовагаз" газ.По данным компании, Кишиневу несколько лет предлагали различные способы урегулирования ситуации, но правительство Молдавии не стало содействовать уплате долга, а, наоборот, пошло на вынуждение "Газпрома" отказаться от законных требований.По мнению компании, действия Кишинева привели к снижению энергетической безопасности Молдавии.
https://ria.ru/20250724/gazprom-2030982266.html
https://ria.ru/20250301/tiraspoltransgaz-2002461026.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578581488_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1daa42690c9b42ee1f658a01294d4a1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, молдавия, газпром, молдовагаз
Экономика, Молдавия, Газпром, Молдовагаз
"Газпром" прокомментировал отзыв лицензии у "Молдовагаза"

"Газпром" будет защищать свои права в связи с отзывом лицензии у "Молдовагаза"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Газпром"
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Логотип компании "Газпром" . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Лишение "Молдовагаза" лицензии на поставку газа свидетельствует о финализации изъятия у "Газпрома" принадлежащего ему объекта инвестиций, сообщается в Telegram-канале российской компании.
В понедельник Национальное агентство по регулированию в энергетике Молдавии сообщило об отзыве у "Молдовагаза" соответствующего права.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Газпром победил: Киев обманул сам себя
24 июля, 08:00
"Лишение АО "Молдовагаз" лицензии на поставку газа не может рассматриваться иначе как завершающая стадия разрушения молдавской стороной бизнеса группы Молдовагаз и лишения ПАО "Газпром" принадлежащего ему объекта инвестиций. ПАО "Газпром" продолжит защиту своих законных прав и интересов всеми доступными способами", — говорится в публикации.
Российской компании принадлежат 50 процентов ценных бумаг "Молдовагаз".
"ПАО "Газпром" как крупнейший акционер и кредитор АО "Молдовагаз" на протяжении всего периода сотрудничества добросовестно и в полном объеме исполняло свои обязательства по надежному и безопасному газоснабжению Республики Молдова, не получая со стороны АО "Молдовагаз" в полном объеме оплаты за поставленный газ. В результате образовалась существенная задолженность АО "Молдовагаз" перед ПАО "Газпром", — подчеркнули там.
В частности, добавляется, что задолженность за поставленный на правый берег Днестра газ превысила 709 миллионов долларов — в основном из-за систематических неплатежей теплоэнергетических предприятий государственного сектора Молдовы за поставленный АО "Молдовагаз" газ.
По данным компании, Кишиневу несколько лет предлагали различные способы урегулирования ситуации, но правительство Молдавии не стало содействовать уплате долга, а, наоборот, пошло на вынуждение "Газпрома" отказаться от законных требований.
По мнению компании, действия Кишинева привели к снижению энергетической безопасности Молдавии.
Молдавская ГРЭС в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Приднестровье вернуло "Молдовагазу" три миллиона кубометров газа
1 марта, 15:32
 
ЭкономикаМолдавияГазпромМолдовагаз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала