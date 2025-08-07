https://ria.ru/20250807/gadi-2033901612.html

"Частично исчезает". На Западе забили тревогу из-за произошедшего с ВСУ

Российские военные достигли значительного прогресса в применении БПЛА в конфликте на Украине, заявил военный аналитик, сотрудник Международного института... РИА Новости, 07.08.2025

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Российские военные достигли значительного прогресса в применении БПЛА в конфликте на Украине, заявил военный аналитик, сотрудник Международного института стратегических исследований в Лондоне Франц-Штефан Гади в интервью газете Der Tagesspiegel. "Россияне добились больших успехов в ведении боевых действий с помощью дронов. Преимущество Украины в этой области частично исчезает", — говорится в публикации. Аналитик добавил, что это может иметь серьезные последствия для Киева, а ВСУ должны сейчас найти средства противодействия, чтобы лишить россиян преимущества. Кроме того, российское превосходство в войне беспилотников усугубляет проблему нехватки личного состава в ВСУ, добавил Гади. На этой неделе председатель украинского центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов заявил, что подразделения противовоздушной обороны ВСУ теряют эффективность на фоне усовершенствования беспилотных технологий России и российских систем подавления украинских средств радиоэлектронной борьбы.

