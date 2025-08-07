"Частично исчезает". На Западе забили тревогу из-за произошедшего с ВСУ
Гади: ВС России достигли большого прогресса в применении БПЛА
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Российские военные достигли значительного прогресса в применении БПЛА в конфликте на Украине, заявил военный аналитик, сотрудник Международного института стратегических исследований в Лондоне Франц-Штефан Гади в интервью газете Der Tagesspiegel.
"Россияне добились больших успехов в ведении боевых действий с помощью дронов. Преимущество Украины в этой области частично исчезает", — говорится в публикации.
Аналитик добавил, что это может иметь серьезные последствия для Киева, а ВСУ должны сейчас найти средства противодействия, чтобы лишить россиян преимущества.
Кроме того, российское превосходство в войне беспилотников усугубляет проблему нехватки личного состава в ВСУ, добавил Гади.
На этой неделе председатель украинского центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов заявил, что подразделения противовоздушной обороны ВСУ теряют эффективность на фоне усовершенствования беспилотных технологий России и российских систем подавления украинских средств радиоэлектронной борьбы.
