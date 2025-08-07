Рейтинг@Mail.ru
"Частично исчезает". На Западе забили тревогу из-за произошедшего с ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:43 07.08.2025
"Частично исчезает". На Западе забили тревогу из-за произошедшего с ВСУ
Российские военные достигли значительного прогресса в применении БПЛА в конфликте на Украине, заявил военный аналитик, сотрудник Международного института стратегических исследований в Лондоне Франц-Штефан Гади в интервью газете Der Tagesspiegel.
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Российские военные достигли значительного прогресса в применении БПЛА в конфликте на Украине, заявил военный аналитик, сотрудник Международного института стратегических исследований в Лондоне Франц-Штефан Гади в интервью газете Der Tagesspiegel. "Россияне добились больших успехов в ведении боевых действий с помощью дронов. Преимущество Украины в этой области частично исчезает", — говорится в публикации. Аналитик добавил, что это может иметь серьезные последствия для Киева, а ВСУ должны сейчас найти средства противодействия, чтобы лишить россиян преимущества. Кроме того, российское превосходство в войне беспилотников усугубляет проблему нехватки личного состава в ВСУ, добавил Гади. На этой неделе председатель украинского центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов заявил, что подразделения противовоздушной обороны ВСУ теряют эффективность на фоне усовершенствования беспилотных технологий России и российских систем подавления украинских средств радиоэлектронной борьбы.
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Российские военные достигли значительного прогресса в применении БПЛА в конфликте на Украине, заявил военный аналитик, сотрудник Международного института стратегических исследований в Лондоне Франц-Штефан Гади в интервью газете Der Tagesspiegel.

"Россияне добились больших успехов в ведении боевых действий с помощью дронов. Преимущество Украины в этой области частично исчезает", — говорится в публикации.
Аналитик добавил, что это может иметь серьезные последствия для Киева, а ВСУ должны сейчас найти средства противодействия, чтобы лишить россиян преимущества.

Кроме того, российское превосходство в войне беспилотников усугубляет проблему нехватки личного состава в ВСУ, добавил Гади.

На этой неделе председатель украинского центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов заявил, что подразделения противовоздушной обороны ВСУ теряют эффективность на фоне усовершенствования беспилотных технологий России и российских систем подавления украинских средств радиоэлектронной борьбы.
