Как сложилась судьба дочери всесильного министра СССР Екатерины Фурцевой - РИА Новости, 07.08.2025
19:45 07.08.2025
Как сложилась судьба дочери всесильного министра СССР Екатерины Фурцевой
Как сложилась судьба дочери всесильного министра СССР Екатерины Фурцевой
Как сложилась судьба дочери всесильного министра СССР Екатерины Фурцевой

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкПрезидент Международного Фонда Развития русской культуры им. Екатерины Фурцевой Светлана Фурцева на выставке "Русская живопись XXI века"
Президент Международного Фонда Развития русской культуры им. Екатерины Фурцевой Светлана Фурцева на выставке Русская живопись XXI века - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Ее назвали в честь дочери Сталина, а воспитывала строгая бабушка с бельевой веревкой. Она росла в тени матери-министра, которая могла решить судьбу любого артиста в СССР. Какой была жизнь Светланы Фурцевой — единственной дочери железной леди советской культуры?

Девочка без отца

Светлана появилась на свет в 1942 году в эвакуации в Куйбышеве. Мать назвала ее в честь дочери Сталина — такой была мода в партийных семьях тех лет. Отец — донской казак, летчик Петр Битков, ушел на фронт еще до рождения дочери и больше не вернулся в семью.
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкМинистр культуры СССР Екатерина Алексеевна Фурцева
Министр культуры СССР Екатерина Алексеевна Фурцева - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в медиабанк
Министр культуры СССР Екатерина Алексеевна Фурцева
Со службы вернулся — сразу к другой женщине. Екатерина Фурцева, получив отказ продолжать супружество, решила строить жизнь заново. А воспитанием маленькой Светы занялась бабушка Матрена Николаевна — женщина с железным характером, достойная своей знаменитой дочери.

Суровое воспитание

Бабушка не баловала внучку. Заставляла заниматься музыкой и языками, не прощала лени и слабости. При необходимости не стеснялась использовать бельевую веревку для наказания. А когда девочка провинилась, придумала особое наказание — отправила в пионерский лагерь "Артек". Для домашнего ребенка разлука с семьей стала настоящим испытанием.
© РИА Новости / Тюккель | Перейти в медиабанкОркестр школьников из Всесоюзного пионерского лагеря имени В.И.Ленина "Артек"
Оркестр школьников из Всесоюзного пионерского лагеря имени В.И.Ленина Артек - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Тюккель
Перейти в медиабанк
Оркестр школьников из Всесоюзного пионерского лагеря имени В.И.Ленина "Артек"
Когда Светлане 14 четырнадцать, Екатерина Алексеевна вышла замуж за дипломата Николая Фирюбина. Появление отчима создало новую семейную динамику. "Мы все ревнуем маму: бабушка и я к Николаю Павловичу, он — к нам, а все вместе — к работе", — записала Светлана в своем дневнике. Эта фраза точно передавала атмосферу дома, где личное всегда соперничало с общественным.
Екатерина Алексеевна осуществляла, по словам дочери, "общее руководство" воспитанием. Брала Светлану в заграничные поездки, показывала мир. К 12 годам девушка побывала в десятках стран, говорила на нескольких языках и чувствовала себя частью советской элиты.

Неудачное замужество

Едва исполнилось 18, как Светлана вышла замуж. Избранником стал Олег Козлов — сын члена Политбюро Фрола Козлова. По одной версии, выгодную партию подобрала сама Екатерина Фурцева. По другой — молодые полюбили друг друга сами.
Но любовь, если она и была, быстро угасла. Светлана и Олег оказались слишком разными людьми. Екатерина Алексеевна предчувствовала неладное и просила дочь не торопиться с замужеством. Но было поздно — Светлана забеременела.
© РИА Новости / Виктор Калинин | Перейти в медиабанкПервый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев и Первый заместитель Председателя Совета Министров СССР Фрол Романович Козлов на Сталинградской ГЭС
Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев и Первый заместитель Председателя Совета Министров СССР Фрол Романович Козлов на Сталинградской ГЭС - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Виктор Калинин
Перейти в медиабанк
Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев и Первый заместитель Председателя Совета Министров СССР Фрол Романович Козлов на Сталинградской ГЭС
Дочь Марину она родила в 1963 году. Роды прошли тяжело, девушка долго восстанавливалась. Но учебу не бросила — перевелась с МГИМО на журфак МГУ и продолжила получать образование. Только теперь в доме появился еще один ребенок, которым занималась няня.
Брак трещал по швам. Олег и Светлана все чаще ссорились, понимая, что ошиблись в выборе. Развод был вопросом времени.

Любовь, которая изменила все

Настоящая любовь пришла к Светлане на работе в Агентстве печати "Новости" (АПН). Игорь Кочнов был старше, опытнее и... женат. У него росла дочь от первого брака, а развод мог поставить крест на карьере.
Но чувства оказались сильнее расчета. Светлана окончательно развелась с Козловым, а Игорь — с первой женой. Екатерина Фурцева была против этой связи. У нее самой был печальный опыт развода, и она не хотела, чтобы дочь повторила ее судьбу.
© РИА Новости / Папикьян | Перейти в медиабанкЗдание Агентства печати Новости (ныне международного информационного агентства "Россия сегодня") на Зубовском бульваре
Здание Агентства печати Новости (ныне международного информационного агентства Россия сегодня) на Зубовском бульваре - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Папикьян
Перейти в медиабанк
Здание Агентства печати Новости (ныне международного информационного агентства "Россия сегодня") на Зубовском бульваре
Но Светлана проявила характер, унаследованный от матери. Связала судьбу с Игорем и не пожалела. Впервые в жизни она была по-настоящему счастлива. Кочнов стал отличным отчимом для Марины — девочка даже придумала ему ласковое прозвище "Трясик".

Карьера в тени славы

Работа в АПН стала для Светланы школой жизни. Постоянные командировки, сложные условия, ответственные задания. Однажды ей предстояла поездка в Якутию в 50-градусный мороз. Даже железная Екатерина Фурцева испугалась, и уговаривала дочь уйти на больничный.
© РИА Новости / Анна Лебединская | Перейти в медиабанкЭкстремальный марафон "Полюс Холода Оймякон" в Якутии
Экстремальный марафон Полюс Холода Оймякон в Якутии - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Анна Лебединская
Перейти в медиабанк
Экстремальный марафон "Полюс Холода Оймякон" в Якутии
Но Светлана поехала. Гены не обманешь — характер матери проявился и в дочери. Правда, трудоголиком она не стала. Через три года ушла из агентства, защитила кандидатскую диссертацию и четырнадцать лет проработала в Институте истории искусств.
Жизнь наладилась. Любимая работа, крепкий брак, подрастающая дочь Марина. Светлана, казалось, нашла свое счастье. Но судьба готовила жестокий удар.

Трагедия и одиночество

В 1988 году Игорь Кочнов внезапно умер от сердечного приступа. Светлане было всего 46 лет, впереди — половина жизни. Но она больше не вышла замуж. Единственная настоящая любовь осталась в прошлом.
Смерть мужа стала тяжелейшим потрясением. Но воспитание не позволило сломаться. Светлана нашла новую работу во Всесоюзном научно-исследовательском институте, занялась административной деятельностью. Радовалась внучке Кате, названной в честь знаменитой бабушки.
© РИА Новости / Дмитрий Донской | Перейти в медиабанкХудожественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек и Светлана Фурцева (справа) на даче
Художественный руководитель театра Современник Галина Волчек и Светлана Фурцева (справа) на даче - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Дмитрий Донской
Перейти в медиабанк
Художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек и Светлана Фурцева (справа) на даче

Последние годы

Последние годы часто бывала в Испании, где жила дочь Марина с семьей. Потом семья вернулась в Россию, поселилась в загородном доме. Светлана доживала свои дни в окружении близких.
В 2005 году она умерла — предположительно, от онкологии. Ей было всего 63 года.
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкРаботник медучреждения в коридоре
Работник медучреждения в коридоре - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Работник медучреждения в коридоре
 
СССРКуйбышевИспанияИгорь Кочанов
 
 
