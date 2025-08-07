https://ria.ru/20250807/furtseva-2033948522.html

Как сложилась судьба дочери всесильного министра СССР Екатерины Фурцевой

Как сложилась судьба дочери всесильного министра СССР Екатерины Фурцевой

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Ее назвали в честь дочери Сталина, а воспитывала строгая бабушка с бельевой веревкой. Она росла в тени матери-министра, которая могла решить судьбу любого артиста в СССР. Какой была жизнь Светланы Фурцевой — единственной дочери железной леди советской культуры?Девочка без отцаСветлана появилась на свет в 1942 году в эвакуации в Куйбышеве. Мать назвала ее в честь дочери Сталина — такой была мода в партийных семьях тех лет. Отец — донской казак, летчик Петр Битков, ушел на фронт еще до рождения дочери и больше не вернулся в семью.Со службы вернулся — сразу к другой женщине. Екатерина Фурцева, получив отказ продолжать супружество, решила строить жизнь заново. А воспитанием маленькой Светы занялась бабушка Матрена Николаевна — женщина с железным характером, достойная своей знаменитой дочери.Суровое воспитаниеБабушка не баловала внучку. Заставляла заниматься музыкой и языками, не прощала лени и слабости. При необходимости не стеснялась использовать бельевую веревку для наказания. А когда девочка провинилась, придумала особое наказание — отправила в пионерский лагерь "Артек". Для домашнего ребенка разлука с семьей стала настоящим испытанием.Когда Светлане 14 четырнадцать, Екатерина Алексеевна вышла замуж за дипломата Николая Фирюбина. Появление отчима создало новую семейную динамику. "Мы все ревнуем маму: бабушка и я к Николаю Павловичу, он — к нам, а все вместе — к работе", — записала Светлана в своем дневнике. Эта фраза точно передавала атмосферу дома, где личное всегда соперничало с общественным.Екатерина Алексеевна осуществляла, по словам дочери, "общее руководство" воспитанием. Брала Светлану в заграничные поездки, показывала мир. К 12 годам девушка побывала в десятках стран, говорила на нескольких языках и чувствовала себя частью советской элиты.Неудачное замужествоЕдва исполнилось 18, как Светлана вышла замуж. Избранником стал Олег Козлов — сын члена Политбюро Фрола Козлова. По одной версии, выгодную партию подобрала сама Екатерина Фурцева. По другой — молодые полюбили друг друга сами.Но любовь, если она и была, быстро угасла. Светлана и Олег оказались слишком разными людьми. Екатерина Алексеевна предчувствовала неладное и просила дочь не торопиться с замужеством. Но было поздно — Светлана забеременела.Дочь Марину она родила в 1963 году. Роды прошли тяжело, девушка долго восстанавливалась. Но учебу не бросила — перевелась с МГИМО на журфак МГУ и продолжила получать образование. Только теперь в доме появился еще один ребенок, которым занималась няня.Брак трещал по швам. Олег и Светлана все чаще ссорились, понимая, что ошиблись в выборе. Развод был вопросом времени.Любовь, которая изменила всеНастоящая любовь пришла к Светлане на работе в Агентстве печати "Новости" (АПН). Игорь Кочнов был старше, опытнее и... женат. У него росла дочь от первого брака, а развод мог поставить крест на карьере.Но чувства оказались сильнее расчета. Светлана окончательно развелась с Козловым, а Игорь — с первой женой. Екатерина Фурцева была против этой связи. У нее самой был печальный опыт развода, и она не хотела, чтобы дочь повторила ее судьбу.Но Светлана проявила характер, унаследованный от матери. Связала судьбу с Игорем и не пожалела. Впервые в жизни она была по-настоящему счастлива. Кочнов стал отличным отчимом для Марины — девочка даже придумала ему ласковое прозвище "Трясик".Карьера в тени славыРабота в АПН стала для Светланы школой жизни. Постоянные командировки, сложные условия, ответственные задания. Однажды ей предстояла поездка в Якутию в 50-градусный мороз. Даже железная Екатерина Фурцева испугалась, и уговаривала дочь уйти на больничный.Но Светлана поехала. Гены не обманешь — характер матери проявился и в дочери. Правда, трудоголиком она не стала. Через три года ушла из агентства, защитила кандидатскую диссертацию и четырнадцать лет проработала в Институте истории искусств.Жизнь наладилась. Любимая работа, крепкий брак, подрастающая дочь Марина. Светлана, казалось, нашла свое счастье. Но судьба готовила жестокий удар.Трагедия и одиночествоВ 1988 году Игорь Кочнов внезапно умер от сердечного приступа. Светлане было всего 46 лет, впереди — половина жизни. Но она больше не вышла замуж. Единственная настоящая любовь осталась в прошлом.Смерть мужа стала тяжелейшим потрясением. Но воспитание не позволило сломаться. Светлана нашла новую работу во Всесоюзном научно-исследовательском институте, занялась административной деятельностью. Радовалась внучке Кате, названной в честь знаменитой бабушки.Последние годыПоследние годы часто бывала в Испании, где жила дочь Марина с семьей. Потом семья вернулась в Россию, поселилась в загородном доме. Светлана доживала свои дни в окружении близких.В 2005 году она умерла — предположительно, от онкологии. Ей было всего 63 года.

