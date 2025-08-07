https://ria.ru/20250807/frantsiya-2034007960.html

Во Франции отменили почти 20 поездов из-за сильной жары

Во Франции отменили почти 20 поездов из-за сильной жары - РИА Новости, 07.08.2025

Во Франции отменили почти 20 поездов из-за сильной жары

Национальная компания железных дорог Франции SNCF сообщила об отмене почти 20 рейсов в ближайшие дни из-за потенциальных неполадок в старых поездах, которые... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T18:34:00+03:00

2025-08-07T18:34:00+03:00

2025-08-07T19:00:00+03:00

в мире

франция

sncf

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2034014109_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ba7fec9df7309ca9d4249c474513df03.jpg

ПАРИЖ, 7 авг – РИА Новости. Национальная компания железных дорог Франции SNCF сообщила об отмене почти 20 рейсов в ближайшие дни из-за потенциальных неполадок в старых поездах, которые могут возникнуть в связи с сильной жарой. "Очень сильная жара, ожидаемая в ближайшие дни в центре и на юге страны, вынуждает нас временно сократить наше предложение по перевозкам", - сообщили в компании телеканалу BFMTV. Изменения коснутся периода с 7 по 11 августа и затронут сообщение на линиях Париж-Лимож-Тулуза (11 отмененных рейсов) и Бордо-Марсель (шесть отмененных рейсов), сказано в материале. Такая мера была принята с целью "избежать потенциальных поломок системы кондиционирования воздуха", связанных с высокими температурами, заявили в SNCF. Компания заверила, что проверила эти системы во всех поездах, однако отметила, что возраст подвижных составов не обеспечивает их надежную работу при определенной погоде в отличие от современных поездов.

https://ria.ru/20250806/frantsiya-2033740824.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, sncf