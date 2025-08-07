Рейтинг@Mail.ru
Во Франции отменили почти 20 поездов из-за сильной жары - РИА Новости, 07.08.2025
18:34 07.08.2025 (обновлено: 19:00 07.08.2025)
Во Франции отменили почти 20 поездов из-за сильной жары
Во Франции отменили почти 20 поездов из-за сильной жары
в мире
франция
sncf
ПАРИЖ, 7 авг – РИА Новости. Национальная компания железных дорог Франции SNCF сообщила об отмене почти 20 рейсов в ближайшие дни из-за потенциальных неполадок в старых поездах, которые могут возникнуть в связи с сильной жарой. "Очень сильная жара, ожидаемая в ближайшие дни в центре и на юге страны, вынуждает нас временно сократить наше предложение по перевозкам", - сообщили в компании телеканалу BFMTV. Изменения коснутся периода с 7 по 11 августа и затронут сообщение на линиях Париж-Лимож-Тулуза (11 отмененных рейсов) и Бордо-Марсель (шесть отмененных рейсов), сказано в материале. Такая мера была принята с целью "избежать потенциальных поломок системы кондиционирования воздуха", связанных с высокими температурами, заявили в SNCF. Компания заверила, что проверила эти системы во всех поездах, однако отметила, что возраст подвижных составов не обеспечивает их надежную работу при определенной погоде в отличие от современных поездов.
в мире, франция, sncf
В мире, Франция, SNCF
© AP Photo / Markus SchreiberВокзал Сен-Лазар в Париже
Вокзал Сен-Лазар в Париже - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
ПАРИЖ, 7 авг – РИА Новости. Национальная компания железных дорог Франции SNCF сообщила об отмене почти 20 рейсов в ближайшие дни из-за потенциальных неполадок в старых поездах, которые могут возникнуть в связи с сильной жарой.
"Очень сильная жара, ожидаемая в ближайшие дни в центре и на юге страны, вынуждает нас временно сократить наше предложение по перевозкам", - сообщили в компании телеканалу BFMTV.
Изменения коснутся периода с 7 по 11 августа и затронут сообщение на линиях Париж-Лимож-Тулуза (11 отмененных рейсов) и Бордо-Марсель (шесть отмененных рейсов), сказано в материале.
Такая мера была принята с целью "избежать потенциальных поломок системы кондиционирования воздуха", связанных с высокими температурами, заявили в SNCF. Компания заверила, что проверила эти системы во всех поездах, однако отметила, что возраст подвижных составов не обеспечивает их надежную работу при определенной погоде в отличие от современных поездов.
