В Вологодской области в июле не сделали ни одного аборта, заявил Филимонов - РИА Новости, 07.08.2025
14:25 07.08.2025
https://ria.ru/20250807/filimonov-2033930729.html
В Вологодской области в июле не сделали ни одного аборта, заявил Филимонов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Беременные жительницы Вологодской области в июле не сделали ни одного аборта, сообщил губернатор Георгий Филимонов. "В июле число абортов на Вологодчине сократилось до нуля. Снижение наблюдаем с марта, динамика отражена на графике. Над этой задачей работаем совместно с Русской православной церковью, общественными организациями, медицинскими специалистами, социальными службами", – написал он в своем Telegram-канале. Согласно опубликованному Филимоновым графику, в марте 2025 года в Вологодской области было сделано 20 абортов против 222 в марте 2024 года, в апреле 2025 года – 12 против 198, в мае – 9 против 138, в июне – 7 против 136, в июле – 0 против 112 в июле 2024 года. В целом в январе-июле количество абортов в регионе снизилось более чем втрое по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 307 против 1077, отмечается на диаграмме. При этом, как отметил Филимонов, в июле на учет по беременности и родам в медучреждения Вологодской области встали 356 женщин, и общее количество будущих матерей в регионе составляет более 4 тысяч. "Частные клиники отказались от выполнения процедур по искусственному прерыванию беременности. Операции проводятся по медицинским показаниям и в случае последствий преступных действий в отношении женщин в Перинатальном центре области", – добавил вологодский губернатор. Он пообещал продолжить "борьбу за человека и будущее Вологодчины", назвав это "вопросом выживания".
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Беременные жительницы Вологодской области в июле не сделали ни одного аборта, сообщил губернатор Георгий Филимонов.
"В июле число абортов на Вологодчине сократилось до нуля. Снижение наблюдаем с марта, динамика отражена на графике. Над этой задачей работаем совместно с Русской православной церковью, общественными организациями, медицинскими специалистами, социальными службами", – написал он в своем Telegram-канале.
Согласно опубликованному Филимоновым графику, в марте 2025 года в Вологодской области было сделано 20 абортов против 222 в марте 2024 года, в апреле 2025 года – 12 против 198, в мае – 9 против 138, в июне – 7 против 136, в июле – 0 против 112 в июле 2024 года.
В целом в январе-июле количество абортов в регионе снизилось более чем втрое по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 307 против 1077, отмечается на диаграмме.
При этом, как отметил Филимонов, в июле на учет по беременности и родам в медучреждения Вологодской области встали 356 женщин, и общее количество будущих матерей в регионе составляет более 4 тысяч.
"Частные клиники отказались от выполнения процедур по искусственному прерыванию беременности. Операции проводятся по медицинским показаниям и в случае последствий преступных действий в отношении женщин в Перинатальном центре области", – добавил вологодский губернатор.
Он пообещал продолжить "борьбу за человека и будущее Вологодчины", назвав это "вопросом выживания".
