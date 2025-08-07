https://ria.ru/20250807/filimonov-2033930729.html

В Вологодской области в июле не сделали ни одного аборта, заявил Филимонов

В Вологодской области в июле не сделали ни одного аборта, заявил Филимонов - РИА Новости, 07.08.2025

В Вологодской области в июле не сделали ни одного аборта, заявил Филимонов

Беременные жительницы Вологодской области в июле не сделали ни одного аборта, сообщил губернатор Георгий Филимонов. РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T14:25:00+03:00

2025-08-07T14:25:00+03:00

2025-08-07T14:25:00+03:00

общество

вологодская область

георгий филимонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024491581_0:140:3268:1978_1920x0_80_0_0_90f264b2dc4acd987b5c2853638fb2d8.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Беременные жительницы Вологодской области в июле не сделали ни одного аборта, сообщил губернатор Георгий Филимонов. "В июле число абортов на Вологодчине сократилось до нуля. Снижение наблюдаем с марта, динамика отражена на графике. Над этой задачей работаем совместно с Русской православной церковью, общественными организациями, медицинскими специалистами, социальными службами", – написал он в своем Telegram-канале. Согласно опубликованному Филимоновым графику, в марте 2025 года в Вологодской области было сделано 20 абортов против 222 в марте 2024 года, в апреле 2025 года – 12 против 198, в мае – 9 против 138, в июне – 7 против 136, в июле – 0 против 112 в июле 2024 года. В целом в январе-июле количество абортов в регионе снизилось более чем втрое по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 307 против 1077, отмечается на диаграмме. При этом, как отметил Филимонов, в июле на учет по беременности и родам в медучреждения Вологодской области встали 356 женщин, и общее количество будущих матерей в регионе составляет более 4 тысяч. "Частные клиники отказались от выполнения процедур по искусственному прерыванию беременности. Операции проводятся по медицинским показаниям и в случае последствий преступных действий в отношении женщин в Перинатальном центре области", – добавил вологодский губернатор. Он пообещал продолжить "борьбу за человека и будущее Вологодчины", назвав это "вопросом выживания".

https://ria.ru/20250730/minzdrav-2032254640.html

https://ria.ru/20250728/slutskij-2032025238.html

вологодская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, вологодская область, георгий филимонов