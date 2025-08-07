https://ria.ru/20250807/fidan-2033960517.html
Фидан посетит Сирию с рабочим визитом
Фидан посетит Сирию с рабочим визитом - РИА Новости, 07.08.2025
Фидан посетит Сирию с рабочим визитом
Глава МИД Турции Хакан Фидан посетит с рабочим визитом Сирию в четверг, заявил турецкий МИД. РИА Новости, 07.08.2025
АНКАРА, 7 авг - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан посетит с рабочим визитом Сирию в четверг, заявил турецкий МИД. "Сегодня (7 августа) министр Хакан Фидан посетит с рабочим визитом Сирию", - уточнило министерство. Как сообщил РИА Новости источник в турецком МИД, в ходе переговоров стороны обсудят вопросы безопасности Сирии, действия Израиля в регионе. Ожидается, что Фидан будет принят президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.
