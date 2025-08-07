Рейтинг@Mail.ru
Фидан посетит Сирию с рабочим визитом
15:38 07.08.2025
https://ria.ru/20250807/fidan-2033960517.html
Фидан посетит Сирию с рабочим визитом
Фидан посетит Сирию с рабочим визитом - РИА Новости, 07.08.2025
Фидан посетит Сирию с рабочим визитом
Глава МИД Турции Хакан Фидан посетит с рабочим визитом Сирию в четверг, заявил турецкий МИД. РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T15:38:00+03:00
2025-08-07T15:38:00+03:00
в мире
сирия
турция
хакан фидан
АНКАРА, 7 авг - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан посетит с рабочим визитом Сирию в четверг, заявил турецкий МИД. "Сегодня (7 августа) министр Хакан Фидан посетит с рабочим визитом Сирию", - уточнило министерство. Как сообщил РИА Новости источник в турецком МИД, в ходе переговоров стороны обсудят вопросы безопасности Сирии, действия Израиля в регионе. Ожидается, что Фидан будет принят президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.
сирия
турция
в мире, сирия, турция, хакан фидан
В мире, Сирия, Турция, Хакан Фидан
Фидан посетит Сирию с рабочим визитом

Глава МИД Турции Фидан посетит Сирию с рабочим визитом в четверг

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Хакан Фидан
Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Хакан Фидан. Архивное фото
АНКАРА, 7 авг - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан посетит с рабочим визитом Сирию в четверг, заявил турецкий МИД.
"Сегодня (7 августа) министр Хакан Фидан посетит с рабочим визитом Сирию", - уточнило министерство.
Как сообщил РИА Новости источник в турецком МИД, в ходе переговоров стороны обсудят вопросы безопасности Сирии, действия Израиля в регионе.
Ожидается, что Фидан будет принят президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.
