В Москве пройдет фестиваль "День Индии"

В Москве пройдет фестиваль "День Индии"

2025-08-07T13:04:00+03:00

2025-08-07T13:04:00+03:00

2025-08-07T13:12:00+03:00

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Провести свадебную церемонию, стилизованную под индийский обряд, с соблюдением национальных традиций, можно будет в рамках юбилейного фестиваля "День Индии" в столице, сообщили в организационном комитете фестиваля. "Уже связанные узами брака пары ждут для проведения индийских свадебных церемоний. Жених и невеста совершат семь шагов вокруг священного огня, принесут клятвы, получат обереги, которые защитят семейный союз. Ожидается, что участие в церемонии примут более 100 пар", - говорится в сообщении. Кроме того, посетители смогут получить личную консультацию индийского астролога и задать волнующие вопросы о будущем, добавили там. Также, в рамках фестиваля пройдет праздник холи, который вновь соберёт поклонников сухих индийских красок. Организаторы отметили, что впервые в истории фестиваля появиться возможность познакомиться с историей ритуала Маха Кумбха Мела - одного из крупнейших религиозных праздников Индии, во время которого миллионы паломников совершают омовения в водах реки Ганг. Десятый фестиваль "День Индии "пройдет в ландшафтном парке "Остров мечты" с 14 по 17 августа. Он приурочен к 79-му Дню независимости Индии, а также к 78-летию установления дипломатических отношений между РФ и Индией. Ключевая тема фестиваля этого года – история сохранения и преумножения индийского наследия в России и 80-летие победы в Великой Отечественной войне.

