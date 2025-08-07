Рейтинг@Mail.ru
В Москве пройдет фестиваль "День Индии"
13:04 07.08.2025 (обновлено: 13:12 07.08.2025)
В Москве пройдет фестиваль "День Индии"
2025-08-07T13:04:00+03:00
2025-08-07T13:12:00+03:00
индия
россия
москва
общество
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Провести свадебную церемонию, стилизованную под индийский обряд, с соблюдением национальных традиций, можно будет в рамках юбилейного фестиваля "День Индии" в столице, сообщили в организационном комитете фестиваля. "Уже связанные узами брака пары ждут для проведения индийских свадебных церемоний. Жених и невеста совершат семь шагов вокруг священного огня, принесут клятвы, получат обереги, которые защитят семейный союз. Ожидается, что участие в церемонии примут более 100 пар", - говорится в сообщении. Кроме того, посетители смогут получить личную консультацию индийского астролога и задать волнующие вопросы о будущем, добавили там. Также, в рамках фестиваля пройдет праздник холи, который вновь соберёт поклонников сухих индийских красок. Организаторы отметили, что впервые в истории фестиваля появиться возможность познакомиться с историей ритуала Маха Кумбха Мела - одного из крупнейших религиозных праздников Индии, во время которого миллионы паломников совершают омовения в водах реки Ганг. Десятый фестиваль "День Индии "пройдет в ландшафтном парке "Остров мечты" с 14 по 17 августа. Он приурочен к 79-му Дню независимости Индии, а также к 78-летию установления дипломатических отношений между РФ и Индией. Ключевая тема фестиваля этого года – история сохранения и преумножения индийского наследия в России и 80-летие победы в Великой Отечественной войне.
индия
россия
москва
Культурный фестиваль "День Индии" на территории московского парка развлечений "Остров мечты"
Культурный фестиваль "День Индии" на территории московского парка развлечений "Остров мечты". Архивное фото
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Провести свадебную церемонию, стилизованную под индийский обряд, с соблюдением национальных традиций, можно будет в рамках юбилейного фестиваля "День Индии" в столице, сообщили в организационном комитете фестиваля.
"Уже связанные узами брака пары ждут для проведения индийских свадебных церемоний. Жених и невеста совершат семь шагов вокруг священного огня, принесут клятвы, получат обереги, которые защитят семейный союз. Ожидается, что участие в церемонии примут более 100 пар", - говорится в сообщении.
Культурный фестиваль "День Индии" на территории московского парка развлечений "Остров мечты"
Культурный фестиваль "День Индии" на территории московского парка развлечений "Остров мечты"
Кроме того, посетители смогут получить личную консультацию индийского астролога и задать волнующие вопросы о будущем, добавили там. Также, в рамках фестиваля пройдет праздник холи, который вновь соберёт поклонников сухих индийских красок.
Организаторы отметили, что впервые в истории фестиваля появиться возможность познакомиться с историей ритуала Маха Кумбха Мела - одного из крупнейших религиозных праздников Индии, во время которого миллионы паломников совершают омовения в водах реки Ганг.
Десятый фестиваль "День Индии "пройдет в ландшафтном парке "Остров мечты" с 14 по 17 августа. Он приурочен к 79-му Дню независимости Индии, а также к 78-летию установления дипломатических отношений между РФ и Индией. Ключевая тема фестиваля этого года – история сохранения и преумножения индийского наследия в России и 80-летие победы в Великой Отечественной войне.
