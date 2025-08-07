Рейтинг@Mail.ru
Премьер Индии назвал интересы фермеров приоритетом страны
09:33 07.08.2025 (обновлено: 14:33 07.08.2025)
Премьер Индии назвал интересы фермеров приоритетом страны
НЬЮ-ДЕЛИ, 7 авг – РИА Новости. Нью-Дели никогда не пойдет на компромисс в отношении интересов своих фермеров, даже если это будет означать экономические последствия, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди. "Интересы фермеров — наш главный приоритет. Индия никогда не пойдёт на компромисс в интересах своих фермеров, скотоводов и рыбаков. И я знаю, что мне лично придётся заплатить за это огромную цену, но я готов. Индия готова к этому ради фермеров, рыбаков и скотоводов страны", — сказал он. Его заявления прозвучали на фоне объявления США о дальнейшем повышении пошлин на индийские товары, включая сельскохозяйственную продукцию, до 50%. В конце июля президент Дональд Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии. Он сослался на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Также он заявил, что Индия должна платить неуказанный штраф за вышеупомянутые действия. Пошлина вступает в силу в четверг. При этом в среду Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Эти санкции начинают действовать с 27 августа. Трамп и Моди по итогам визита в США лидера Индии в феврале этого года поставили цель более чем удвоить двусторонний товарооборот до 500 миллиардов долларов к 2030 году с нынешних 191 миллиарда долларов и с этой целью заключить двустороннее торговое соглашение, которое планировали подписать осенью этого года. Еще до ввода новых санкций США индийские политики и дипломаты считали, что Нью-Дели может уладить вопрос с тарифами с США в рамках будущего торгового соглашения. Стороны провели уже несколько раундов обсуждений контуров будущего торгового соглашения между двумя странами. Главным камнем преткновения, по данным СМИ, остается желание США, чтобы Индия допустила на свой сельхозрынок генетически модифицированные культуры. Нью-Дели отвергает это предложение, утверждая, что такие культуры могут нанести вред фермерам и повлиять на безопасность пищевых продуктов. Хотя обе стороны пытаются прийти к согласию, это требование, как сообщается, продолжает препятствовать достижению окончательного соглашения.Ультиматум ТрампаТрамп 14 июля поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10-12 дней.В случае невыполнения глава Белого дома пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители.После этого американские СМИ писали, что международные инвесторы не воспринимают угрозы президента США о вторичных санкциях всерьез. Такие ограничения могли бы спровоцировать рост цен в самих Соединенных Штатах, что противоречит предвыборным обещаниям Трампа снизить инфляцию. Его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон и вовсе назвал эти угрозы смехотворными, подчеркнув, что потенциальные пошлины на российский экспорт ничего не значат.
НЬЮ-ДЕЛИ, 7 авг – РИА Новости. Нью-Дели никогда не пойдет на компромисс в отношении интересов своих фермеров, даже если это будет означать экономические последствия, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.
«
"Интересы фермеров — наш главный приоритет. Индия никогда не пойдёт на компромисс в интересах своих фермеров, скотоводов и рыбаков. И я знаю, что мне лично придётся заплатить за это огромную цену, но я готов. Индия готова к этому ради фермеров, рыбаков и скотоводов страны", — сказал он.
Его заявления прозвучали на фоне объявления США о дальнейшем повышении пошлин на индийские товары, включая сельскохозяйственную продукцию, до 50%.
В конце июля президент Дональд Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии. Он сослался на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Также он заявил, что Индия должна платить неуказанный штраф за вышеупомянутые действия. Пошлина вступает в силу в четверг.
При этом в среду Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Эти санкции начинают действовать с 27 августа.
Трамп и Моди по итогам визита в США лидера Индии в феврале этого года поставили цель более чем удвоить двусторонний товарооборот до 500 миллиардов долларов к 2030 году с нынешних 191 миллиарда долларов и с этой целью заключить двустороннее торговое соглашение, которое планировали подписать осенью этого года.
Еще до ввода новых санкций США индийские политики и дипломаты считали, что Нью-Дели может уладить вопрос с тарифами с США в рамках будущего торгового соглашения.
Стороны провели уже несколько раундов обсуждений контуров будущего торгового соглашения между двумя странами. Главным камнем преткновения, по данным СМИ, остается желание США, чтобы Индия допустила на свой сельхозрынок генетически модифицированные культуры. Нью-Дели отвергает это предложение, утверждая, что такие культуры могут нанести вред фермерам и повлиять на безопасность пищевых продуктов. Хотя обе стороны пытаются прийти к согласию, это требование, как сообщается, продолжает препятствовать достижению окончательного соглашения.
Ультиматум Трампа

Трамп 14 июля поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10-12 дней.
В случае невыполнения глава Белого дома пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители.
После этого американские СМИ писали, что международные инвесторы не воспринимают угрозы президента США о вторичных санкциях всерьез. Такие ограничения могли бы спровоцировать рост цен в самих Соединенных Штатах, что противоречит предвыборным обещаниям Трампа снизить инфляцию. Его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон и вовсе назвал эти угрозы смехотворными, подчеркнув, что потенциальные пошлины на российский экспорт ничего не значат.
