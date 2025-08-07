https://ria.ru/20250807/evrosoyuz-2033868809.html
В ЕС выступают за высылку просителей убежища за пределы Евросоюза
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Германия, Франция, Польша и Италия склоняются к тому, чтобы организовать схему высылки просителей убежища за пределы ЕС, наподобие той, которая предлагалась в Великобритании, заявил министр иммиграции и интеграции Дании Коре Дибвад Бек. Правительство Великобритании 6 июля 2024 года сообщило об отказе от планов по высылке нелегалов в Руанду и о намерении создать особое командование для борьбы с незаконной миграцией. Газета Financial Times в июле этого года сообщала, что Евросоюз изучает возможность "аутсорсинга" размещения новых прибывающих беженцев и привлечения для участия в инициативе не входящих в ЕС государств. "Сейчас, когда я встречаюсь с коллегами из больших стран-членов, таких как Германия, Франция, Польша, Италия... (я вижу – ред.) очень сильную поддержку того, чтобы реализовать (эти планы – ред.)", - заявил датский министр газете Financial Times. Среди всего населения Евросоюза по итогам 2024 года доля иностранцев и людей без гражданства выросла до максимальных за как минимум 10 лет 9,6% при общем росте населения ЕС до рекордных 449,3 миллиона человек, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
в мире, германия, франция, польша, евросоюз, евростат
