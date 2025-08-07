https://ria.ru/20250807/evdokimov-2033943810.html

Что стоит за гибелью губернатора-юмориста Михаила Евдокимова?

Что стоит за гибелью губернатора-юмориста Михаила Евдокимова?

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Ровно 20 лет назад, Алтайский край потрясла страшная новость. В жуткой аварии на Чуйском тракте погиб губернатор Михаил Евдокимов — народный любимец, юморист и "последний губернатор из народа". Но что на самом деле произошло в тот роковой день? Почему водителя-"виновника" сначала осудили, а потом оправдали? Кому мешал Евдокимов? И почему следствие проигнорировало версию убийства?Народный артист, губернатор, неразгаданная тайнаМихаил родился 6 декабря 1957 года в Сталинске, ныне Новокузнецк. Вырос в многодетной семье казака-фронтовика и бывшей шахтерки. В 1958 году семья переехала в село Верх-Обское на Алтае, где прошли его юные годы.После школы работал шлифовщиком, служил в армии, руководил сельским ДК. В 1984 году Евдокимов проснулся знаменитым после "Вокруг смеха" — его монолог "После бани" с Серегой Бугаенко стал народным хитом. Пародии, песни и фирменный алтайский говор сделали его любимцем публики.Мужчина также попробовал себя в качестве актера. Он снимался в комедиях "Не послать ли нам гонца?", "Старые клячи", озвучивал мультфильмы "Бемби", "Колобки", выпускал пластинки и вел телепередачи. В 1992 году окончил ГИТИС как режиссер эстрады. Все изменилось, когда Михаил решил реализовать свои политические амбиции.Как артист стал губернаторомПолитическая карьера Михаила Евдокимова началась неожиданно — в 1995 году он баллотировался в Госдуму от Барнаула, а в 2003 году готовился к выборам в Подмосковье от Аграрной партии. Но настоящий политический триумф ждал его на родине — в Алтайском крае.В 2004 году любимец публики, известный своими искрометными монологами и сценкой "После бани", решил бросить вызов действующему губернатору Александру Сурикову. Поначалу к его амбициям отнеслись скептически — как к "очередной артистической выходке".Однако Евдокимов подошел к делу серьезно. Его кампания "Шутки в сторону" оказалась неожиданно эффективной. На первых выборах он набрал всего на 8% меньше Сурикова, вынудив того пойти на второй тур. В ответ губернаторская команда развернула жесткую контркампанию под лозунгом "Остановите вторжение!", намекая на связь артиста с "московскими олигархами".Но в регионе, где средняя зарплата едва достигала 4000 рублей, эти аргументы не сработали. 4 апреля 2004 года народ сделал выбор в пользу "своего парня" из народа. Так артист стал губернатором.Его правление продлилось всего 16 месяцев. Не имея политического опыта и связей с местными элитами, Евдокимов полагался на свою харизму и искреннее желание "изменить жизнь края к лучшему". Но система оказалась сильнее добрых намерений…Гибель Михаила Евдокимова: трагедия "народного губернатора"Михаил Евдокимов пришел во власть как "свой парень из народа", но оказался в ней одиноким. Без команды и политического опыта, он не смог противостоять системе. Законодательное собрание края, состоявшее из сторонников бывшего губернатора, блокировало все его инициативы. Конфликты достигали такого накала, что Евдокимов демонстративно покидал заседания, а когда заявил: "Кого не устраивает мой стиль руководства — я никого не держу", на его стол легла пачка заявлений об отставке от чиновников.Роковое утро 7 августа 2005 года началось как обычная рабочая поездка. "Мерседес-500" с госномером "О 100 ОО" мчался по Чуйскому тракту со скоростью около 200 км/ч. В машине находились сам губернатор, его жена Галина Николаевна, водитель Иван Зуев и охранник. Странности начались сразу. Элитный автомобиль ехал без сопровождения и проблескового маячка — хотя формально это было правом губернатора.Трагедия произошла при попытке обгона "Тойоты Спринтер". По официальной версии, водитель иномарки неожиданно включил поворотник, вынудив "Мерседес" резко уйти влево. Машина вылетела в кювет и на полном ходу врезалась в березу. Свидетели утверждали, что автомобиль "пролетел 20 метров над обочиной, даже не примяв траву".Водитель, охранник и сам Евдокимов погибли мгновенно — у губернатора оказались сломаны шейные позвонки. Чудом выжила только супруга.Расследование породило массу вопросов. Почему первым на место аварии прибыл бывший губернатор Суриков? Откуда взялись свидетельства о "таинственной иномарке", якобы спровоцировавшей ДТП? Почему в Новосибирске в тот день досматривали все алтайские машины? Закрытый процесс и противоречивые экспертизы только подогрели подозрения.Суд сначала признал виновным водителя "Тойоты" Олега Щербинского, приговорив его к 4 годам колонии. Но народные протесты заставили пересмотреть решение — через месяц его оправдали. Эксперты "За рулем" позже установили: хотя "Мерседес" действительно превысил скорость, у водителя "Тойоты" было 4,5 секунды, чтобы избежать аварии."Это была не просто авария, а закономерный итог травли", — считают некоторые на Алтае. Но был ли это заговор или роковое стечение обстоятельств — вопрос остается открытым.Сейчас о трагедии напоминает скромная часовня на месте гибели. Это событие до сих пор разделяет алтайцев на тех, кто верит в "несчастный случай", и тех, кто убежден: "Евдокимова убрали".

алтайский край

