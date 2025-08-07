Рейтинг@Mail.ru
"Эталон" вышел на рынок жилья Херсонской области
07.08.2025
"Эталон" вышел на рынок жилья Херсонской области
"Эталон" вышел на рынок жилья Херсонской области
Крупный федеральный застройщик "Эталон" вышел на рынок жилья Херсонской области, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 07.08.2025
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Крупный федеральный застройщик "Эталон" вышел на рынок жилья Херсонской области, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Владимир Сальдо. "По поручению рабочей группы, которую возглавляет (вице-премьер РФ) Марат Хуснуллин, весь строительный инвестиционный процесс (в Херсонской области - ред.) сейчас курирует Минстрой России. Поэтому для того, чтобы не проникали мошеннические строительные структуры, Минстрой России еженедельно проводит штаб по строительству объектов жилья в Херсонской области. Поэтому это крупные застройщики, подразделения таких как "Эталон", краснодарские застройщики, которые имеют строительные заводы крупноблочного строительства", - сообщил Сальдо в ответ на вопрос, какие застройщики уже работают в регионе. Губернатор подчеркнул, что спрос на жилье в регионе есть, положительно повлияла и запущенная в России программа страхования военных рисков по объектам жилищного строительства, а также льготная ипотека. "Уже начато строительство многоквартирного жилья в Скадовске, Геническе, Чаплинке, Новотроицком. Отведено 44 земельных участка, уже подготовлена документация, которая дает возможность застройщикам заходить и начинать строительство", - рассказал Сальдо. При этом, отметил он, на территории нового региона могут работать только девелоперы, входящие в Единый реестр застройщиков и имеющие высокий рейтинг. "Другие застройщики не заходят. То есть если даже и пытаются, а пытаются, то разрешения на строительство им выдано не будет", - объяснил губернатор Херсонской области. Группа "Эталон" (Etalon Group) - крупный российский девелопер жилья, входящий в список 10 застройщиков Москвы с самым большим портфелем жилищного строительства в городе. Основной акционер группы – АФК "Система", которой принадлежит 49% компании, 35% находятся в свободном обращении. По оценкам аналитиков госкомпании "Дом.РФ", объем текущих проектов девелопера составляет 1,2 миллиона квадратных метров.
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Крупный федеральный застройщик "Эталон" вышел на рынок жилья Херсонской области, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Владимир Сальдо.
"По поручению рабочей группы, которую возглавляет (вице-премьер РФ) Марат Хуснуллин, весь строительный инвестиционный процесс (в Херсонской области - ред.) сейчас курирует Минстрой России. Поэтому для того, чтобы не проникали мошеннические строительные структуры, Минстрой России еженедельно проводит штаб по строительству объектов жилья в Херсонской области. Поэтому это крупные застройщики, подразделения таких как "Эталон", краснодарские застройщики, которые имеют строительные заводы крупноблочного строительства", - сообщил Сальдо в ответ на вопрос, какие застройщики уже работают в регионе.
Губернатор подчеркнул, что спрос на жилье в регионе есть, положительно повлияла и запущенная в России программа страхования военных рисков по объектам жилищного строительства, а также льготная ипотека.
"Уже начато строительство многоквартирного жилья в Скадовске, Геническе, Чаплинке, Новотроицком. Отведено 44 земельных участка, уже подготовлена документация, которая дает возможность застройщикам заходить и начинать строительство", - рассказал Сальдо.
При этом, отметил он, на территории нового региона могут работать только девелоперы, входящие в Единый реестр застройщиков и имеющие высокий рейтинг.
"Другие застройщики не заходят. То есть если даже и пытаются, а пытаются, то разрешения на строительство им выдано не будет", - объяснил губернатор Херсонской области.
Группа "Эталон" (Etalon Group) - крупный российский девелопер жилья, входящий в список 10 застройщиков Москвы с самым большим портфелем жилищного строительства в городе. Основной акционер группы – АФК "Система", которой принадлежит 49% компании, 35% находятся в свободном обращении. По оценкам аналитиков госкомпании "Дом.РФ", объем текущих проектов девелопера составляет 1,2 миллиона квадратных метров.
