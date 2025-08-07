https://ria.ru/20250807/etalon-2033846303.html

Крупный федеральный застройщик "Эталон" вышел на рынок жилья Херсонской области, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 07.08.2025

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Крупный федеральный застройщик "Эталон" вышел на рынок жилья Херсонской области, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Владимир Сальдо. "По поручению рабочей группы, которую возглавляет (вице-премьер РФ) Марат Хуснуллин, весь строительный инвестиционный процесс (в Херсонской области - ред.) сейчас курирует Минстрой России. Поэтому для того, чтобы не проникали мошеннические строительные структуры, Минстрой России еженедельно проводит штаб по строительству объектов жилья в Херсонской области. Поэтому это крупные застройщики, подразделения таких как "Эталон", краснодарские застройщики, которые имеют строительные заводы крупноблочного строительства", - сообщил Сальдо в ответ на вопрос, какие застройщики уже работают в регионе. Губернатор подчеркнул, что спрос на жилье в регионе есть, положительно повлияла и запущенная в России программа страхования военных рисков по объектам жилищного строительства, а также льготная ипотека. "Уже начато строительство многоквартирного жилья в Скадовске, Геническе, Чаплинке, Новотроицком. Отведено 44 земельных участка, уже подготовлена документация, которая дает возможность застройщикам заходить и начинать строительство", - рассказал Сальдо. При этом, отметил он, на территории нового региона могут работать только девелоперы, входящие в Единый реестр застройщиков и имеющие высокий рейтинг. "Другие застройщики не заходят. То есть если даже и пытаются, а пытаются, то разрешения на строительство им выдано не будет", - объяснил губернатор Херсонской области. Группа "Эталон" (Etalon Group) - крупный российский девелопер жилья, входящий в список 10 застройщиков Москвы с самым большим портфелем жилищного строительства в городе. Основной акционер группы – АФК "Система", которой принадлежит 49% компании, 35% находятся в свободном обращении. По оценкам аналитиков госкомпании "Дом.РФ", объем текущих проектов девелопера составляет 1,2 миллиона квадратных метров.

