https://ria.ru/20250807/elektromobil-2034021582.html

Эксперты рассказали о частых причинах возгорания электромобилей

Эксперты рассказали о частых причинах возгорания электромобилей - РИА Новости, 07.08.2025

Эксперты рассказали о частых причинах возгорания электромобилей

Прецедентов внезапного возгорания исправного электромобиля еще не было, проблемы возникают только в том случае, если в самом транспортном средстве вносились... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T19:36:00+03:00

2025-08-07T19:36:00+03:00

2025-08-07T19:36:00+03:00

технологии

россия

электромобили

развитие электротранспорта в россии

общество

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001882325_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_73309517d62df9576b13327ef9f402bd.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Прецедентов внезапного возгорания исправного электромобиля еще не было, проблемы возникают только в том случае, если в самом транспортном средстве вносились несанкционированные изменения или произошла перепаковка батареи, сообщили РИА Новости в компании-производителе зарядных станций Sitronics Electro (входит в Sitronics Group). "Еще не было прецедентов, чтобы исправный электромобиль просто взял и загорелся... Проблемы с электромобилем в процессе зарядки сегодня могут возникнуть только в том случае, если в самом транспортном средстве вносились изменения и произошла перепаковка батареи", - говорится в сообщении. Гендиректор компании Андрей Гурленов, ссылаясь на данные Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций, отметил, что вероятность пожара в автомобилях с двигателем внутреннего сгорания в 20 раз выше, чем у электрокара. По его словам, особенно мала вероятность возгорания во время зарядки машины, так как в этот момент отслеживается температура контактов на каждом соединении. "Проблемы чаще всего возникали, если до этого люди вносили какие-либо изменения в электромобиль - "перепаки", либо батарея была негерметична из-за аварии ДТП и долгое время в нее попадала влага. Российские зарядные станции сегодня - это сложное технологическое оборудование с множеством точек мониторинга безопасности. При любом отклонении станция отключит питание, если сам автомобиль не сделает это раньше", - добавил он. Гурленов отметил, что Sitronics Electro, как и другие производители, оснащает зарядные станции системами контроля утечек тока, датчиками перегрева, решением по динамической балансировке мощности, что позволяет исключить возгорание, либо оплавление подводящих кабелей. Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) - российский оператор и производитель оборудования зарядной инфраструктуры. Оператор строит сеть зарядных станций для электротранспорта по всей стране, а также развивает приложение для водителей и программное обеспечение (ПО) для управления зарядными станциями.

https://ria.ru/20250804/elektromobili-2033270871.html

https://ria.ru/20250804/pravitelstvo-2033188056.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, электромобили, развитие электротранспорта в россии, общество, происшествия