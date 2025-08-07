https://ria.ru/20250807/dubinskiy-2033912667.html

В Киеве заявили о панике на Украине из-за будущей встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Провластные каналы на Украине охватила паника из-за предстоящей встречи президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский. "На каналах, аффилированных с офисом президента, — настоящая истерика из-за новостей о возможной встрече Трампа и Путина. Судя по накалу, в ОП уже пошли дымом предохранители", — говорится в публикации. В четверг помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Россия и США договорились о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни. По его словам, стороны приступили к проработке деталей саммита, следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. Место проведения встречи согласовано, о нем объявят позднее.

