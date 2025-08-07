Рейтинг@Mail.ru
В Киеве заявили о панике на Украине из-за будущей встречи Путина и Трампа
13:28 07.08.2025 (обновлено: 16:50 07.08.2025)
В Киеве заявили о панике на Украине из-за будущей встречи Путина и Трампа
В Киеве заявили о панике на Украине из-за будущей встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 07.08.2025
В Киеве заявили о панике на Украине из-за будущей встречи Путина и Трампа
Провластные каналы на Украине охватила паника из-за предстоящей встречи президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, написал в... РИА Новости, 07.08.2025
в мире
украина
владимир путин
дональд трамп
россия
сша
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Провластные каналы на Украине охватила паника из-за предстоящей встречи президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский. "На каналах, аффилированных с офисом президента, — настоящая истерика из-за новостей о возможной встрече Трампа и Путина. Судя по накалу, в ОП уже пошли дымом предохранители", — говорится в публикации. В четверг помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Россия и США договорились о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни. По его словам, стороны приступили к проработке деталей саммита, следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. Место проведения встречи согласовано, о нем объявят позднее.
украина
россия
сша
в мире, украина, владимир путин, дональд трамп, россия, сша
В мире, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Россия, США
В Киеве заявили о панике на Украине из-за будущей встречи Путина и Трампа

Дубинский: на Украине началась истерика из-за будущей встречи Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Провластные каналы на Украине охватила паника из-за предстоящей встречи президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.

"На каналах, аффилированных с офисом президента, — настоящая истерика из-за новостей о возможной встрече Трампа и Путина. Судя по накалу, в ОП уже пошли дымом предохранители", — говорится в публикации.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
В четверг помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Россия и США договорились о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни.

По его словам, стороны приступили к проработке деталей саммита, следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. Место проведения встречи согласовано, о нем объявят позднее.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
В миреУкраинаВладимир ПутинДональд ТрампРоссияСША
 
 
