В Киеве заявили о панике на Украине из-за будущей встречи Путина и Трампа
Дубинский: на Украине началась истерика из-за будущей встречи Путина и Трампа
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Провластные каналы на Украине охватила паника из-за предстоящей встречи президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"На каналах, аффилированных с офисом президента, — настоящая истерика из-за новостей о возможной встрече Трампа и Путина. Судя по накалу, в ОП уже пошли дымом предохранители", — говорится в публикации.
В четверг помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Россия и США договорились о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни.
По его словам, стороны приступили к проработке деталей саммита, следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. Место проведения встречи согласовано, о нем объявят позднее.
