В ДТП с автомобилем в центре Москвы погиб мотоциклист
19:16 07.08.2025 (обновлено: 19:18 07.08.2025)
В ДТП с автомобилем в центре Москвы погиб мотоциклист
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Автомобиль и мотоцикл столкнулись в центре Москвы, мотоциклист погиб, сообщает столичная Госавтоинспекция. "По предварительным данным, на пересечении Шмитовского проезда и Стрельбищенского переулка произошло столкновение автомобиля Kia и мотоцикла", - говорится в сообщении в Telegram-канале Госавтоинспекции. Правоохранители отметили, что в результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Автомобиль и мотоцикл столкнулись в центре Москвы, мотоциклист погиб, сообщает столичная Госавтоинспекция.
"По предварительным данным, на пересечении Шмитовского проезда и Стрельбищенского переулка произошло столкновение автомобиля Kia и мотоцикла", - говорится в сообщении в Telegram-канале Госавтоинспекции.
Правоохранители отметили, что в результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
 
