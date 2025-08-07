В ДТП с автомобилем в центре Москвы погиб мотоциклист

https://ria.ru/20250807/dtp-2034015382.html

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Автомобиль и мотоцикл столкнулись в центре Москвы, мотоциклист погиб, сообщает столичная Госавтоинспекция. "По предварительным данным, на пересечении Шмитовского проезда и Стрельбищенского переулка произошло столкновение автомобиля Kia и мотоцикла", - говорится в сообщении в Telegram-канале Госавтоинспекции. Правоохранители отметили, что в результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

