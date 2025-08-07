https://ria.ru/20250807/dtp-2034015382.html
В ДТП с автомобилем в центре Москвы погиб мотоциклист
В ДТП с автомобилем в центре Москвы погиб мотоциклист - РИА Новости, 07.08.2025
В ДТП с автомобилем в центре Москвы погиб мотоциклист
Автомобиль и мотоцикл столкнулись в центре Москвы, мотоциклист погиб, сообщает столичная Госавтоинспекция. РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T19:16:00+03:00
2025-08-07T19:16:00+03:00
2025-08-07T19:18:00+03:00
москва
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2034015253_0:10:1868:1061_1920x0_80_0_0_ba535cc608870c77088d2989405bb283.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Автомобиль и мотоцикл столкнулись в центре Москвы, мотоциклист погиб, сообщает столичная Госавтоинспекция. "По предварительным данным, на пересечении Шмитовского проезда и Стрельбищенского переулка произошло столкновение автомобиля Kia и мотоцикла", - говорится в сообщении в Telegram-канале Госавтоинспекции. Правоохранители отметили, что в результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2034015253_220:0:1648:1071_1920x0_80_0_0_4b05a6a16b5b65f22f750b916c09db31.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, происшествия
Москва, Россия, Происшествия
В ДТП с автомобилем в центре Москвы погиб мотоциклист
При столкновении с автомобилем в центре Москвы погиб мотоциклист