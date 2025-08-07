https://ria.ru/20250807/dtp-2033829678.html
В Подмосковье микроавтобус наехал на пешехода
В Подмосковье микроавтобус наехал на пешехода - РИА Новости, 07.08.2025
В Подмосковье микроавтобус наехал на пешехода
Пешеход погиб в ДТП на 27-м километре трассы М-5 "Урал" после того, как на него наехал микроавтобус, сообщает ГУ МВД России по Московской области
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Пешеход погиб в ДТП на 27-м километре трассы М-5 "Урал" после того, как на него наехал микроавтобус, сообщает ГУ МВД России по Московской области в Telegram-канале. "Сегодня (в среду - ред.) около 22.10 на 27 километре трассы М-5 "Урал", направление в область, произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель 1986 года рождения, управляя микроавтобусом марки "Газель" без пассажиров, совершил наезд на мужчину 1985 года рождения, переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход погиб на месте", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Отмечается, что сотрудники госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.
