В Подмосковье микроавтобус наехал на пешехода
01:44 07.08.2025
В Подмосковье микроавтобус наехал на пешехода
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Пешеход погиб в ДТП на 27-м километре трассы М-5 "Урал" после того, как на него наехал микроавтобус, сообщает ГУ МВД России по Московской области в Telegram-канале. "Сегодня (в среду - ред.) около 22.10 на 27 километре трассы М-5 "Урал", направление в область, произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель 1986 года рождения, управляя микроавтобусом марки "Газель" без пассажиров, совершил наезд на мужчину 1985 года рождения, переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход погиб на месте", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Отмечается, что сотрудники госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.
2025
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Пешеход погиб в ДТП на 27-м километре трассы М-5 "Урал" после того, как на него наехал микроавтобус, сообщает ГУ МВД России по Московской области в Telegram-канале.
"Сегодня (в среду - ред.) около 22.10 на 27 километре трассы М-5 "Урал", направление в область, произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель 1986 года рождения, управляя микроавтобусом марки "Газель" без пассажиров, совершил наезд на мужчину 1985 года рождения, переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход погиб на месте", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Отмечается, что сотрудники госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.
