Российские дроны уничтожили артиллерийскую установку ВСУ в ДНР
2025-08-07T16:07:00+03:00
ДОНЕЦК, 7 авг — РИА Новости. Операторы БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили артиллерийскую установку "Нона", а также успешно поразили пикап с украинскими военными, которые пытались эвакуироваться из опасной зоны в районе Константиновки в ДНР, соответствующие кадры оказались в распоряжении РИА Новости. На кадрах объективного контроля видно, как в ходе разведки местности операторы БПЛА обнаружили украинскую самоходку "Нона". Установив визуальный контроль за орудием, расчет меткими попаданиями FPV уничтожил его, а также пикап эвакуации с группой украинских военных. Как сообщил РИА Новости представитель "Южной" группировки, после уничтожения орудия расчет предпринял попытку покинуть опасную зону, но российские дроны уничтожили пикап с отступающим противником.
