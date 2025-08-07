https://ria.ru/20250807/drony-2033967320.html

Российские дроны уничтожили артиллерийскую установку ВСУ в ДНР

Российские дроны уничтожили артиллерийскую установку ВСУ в ДНР - РИА Новости, 07.08.2025

Российские дроны уничтожили артиллерийскую установку ВСУ в ДНР

Операторы БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили артиллерийскую установку "Нона", а также успешно поразили пикап с украинскими военными, которые пытались... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T16:07:00+03:00

2025-08-07T16:07:00+03:00

2025-08-07T16:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

днр

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021062883_0:236:3072:1964_1920x0_80_0_0_021f30c0e24d424606da6b4a21785e5c.jpg

ДОНЕЦК, 7 авг — РИА Новости. Операторы БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили артиллерийскую установку "Нона", а также успешно поразили пикап с украинскими военными, которые пытались эвакуироваться из опасной зоны в районе Константиновки в ДНР, соответствующие кадры оказались в распоряжении РИА Новости. На кадрах объективного контроля видно, как в ходе разведки местности операторы БПЛА обнаружили украинскую самоходку "Нона". Установив визуальный контроль за орудием, расчет меткими попаданиями FPV уничтожил его, а также пикап эвакуации с группой украинских военных. Как сообщил РИА Новости представитель "Южной" группировки, после уничтожения орудия расчет предпринял попытку покинуть опасную зону, но российские дроны уничтожили пикап с отступающим противником.

https://ria.ru/20250807/vsu-2033891923.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, украина, днр, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины