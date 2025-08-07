Рейтинг@Mail.ru
Российские дроны уничтожили артиллерийскую установку ВСУ в ДНР
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:07 07.08.2025
Российские дроны уничтожили артиллерийскую установку ВСУ в ДНР
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
днр
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
ДОНЕЦК, 7 авг — РИА Новости. Операторы БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили артиллерийскую установку "Нона", а также успешно поразили пикап с украинскими военными, которые пытались эвакуироваться из опасной зоны в районе Константиновки в ДНР, соответствующие кадры оказались в распоряжении РИА Новости. На кадрах объективного контроля видно, как в ходе разведки местности операторы БПЛА обнаружили украинскую самоходку "Нона". Установив визуальный контроль за орудием, расчет меткими попаданиями FPV уничтожил его, а также пикап эвакуации с группой украинских военных. Как сообщил РИА Новости представитель "Южной" группировки, после уничтожения орудия расчет предпринял попытку покинуть опасную зону, но российские дроны уничтожили пикап с отступающим противником.
безопасность, россия, украина, днр, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, ДНР, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российские дроны уничтожили артиллерийскую установку ВСУ в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов
Операторы FVP-дронов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Операторы FVP-дронов . Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 авг — РИА Новости. Операторы БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили артиллерийскую установку "Нона", а также успешно поразили пикап с украинскими военными, которые пытались эвакуироваться из опасной зоны в районе Константиновки в ДНР, соответствующие кадры оказались в распоряжении РИА Новости.
На кадрах объективного контроля видно, как в ходе разведки местности операторы БПЛА обнаружили украинскую самоходку "Нона". Установив визуальный контроль за орудием, расчет меткими попаданиями FPV уничтожил его, а также пикап эвакуации с группой украинских военных.
Как сообщил РИА Новости представитель "Южной" группировки, после уничтожения орудия расчет предпринял попытку покинуть опасную зону, но российские дроны уничтожили пикап с отступающим противником.
