Рейтинг@Mail.ru
Операторы БПЛА уничтожили миномет и грузовик ВСУ - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:08 07.08.2025
https://ria.ru/20250807/drony-2033950156.html
Операторы БПЛА уничтожили миномет и грузовик ВСУ
Операторы БПЛА уничтожили миномет и грузовик ВСУ - РИА Новости, 07.08.2025
Операторы БПЛА уничтожили миномет и грузовик ВСУ
Операторы БПЛА "Южной" группировки войск обнаружили и уничтожили замаскированный миномет ВСУ и грузовой автомобиль, который доставлял провизию и боеприпасы на... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T15:08:00+03:00
2025-08-07T15:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032529665_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_e218e56d6c11cede21af87138dccf7ef.jpg
ДОНЕЦК, 7 авг — РИА Новости. Операторы БПЛА "Южной" группировки войск обнаружили и уничтожили замаскированный миномет ВСУ и грузовой автомобиль, который доставлял провизию и боеприпасы на огневую позицию в районе населенного пункта Северск в ДНР, соответствующие кадры оказались в распоряжении РИА Новости. На кадрах объективного контроля оператор разведывательного дрона фиксирует перемещение армейского грузовика ВСУ вдоль лесополосы. Проведя доразведку местности, расчет БПЛА выявил замаскированную позицию миномета противника, куда незамедлительно был нанесен удар дронами-камикадзе. Также ударами FPV-дронов был уничтожен и грузовик ВСУ. Как сообщил РИА Новости представитель "Южной" группировки войск ВС России, на полное уничтожение выявленных целей понадобилось около 20 минут, израсходовано пять ударных FPV-дронов.
https://ria.ru/20250402/spetsoperatsiya-2008798063.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032529665_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_9477ba2dc571f3833fffdaf5439db459.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Операторы БПЛА уничтожили миномет и грузовик ВСУ

Операторы БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили замаскированный миномет ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 7 авг — РИА Новости. Операторы БПЛА "Южной" группировки войск обнаружили и уничтожили замаскированный миномет ВСУ и грузовой автомобиль, который доставлял провизию и боеприпасы на огневую позицию в районе населенного пункта Северск в ДНР, соответствующие кадры оказались в распоряжении РИА Новости.
На кадрах объективного контроля оператор разведывательного дрона фиксирует перемещение армейского грузовика ВСУ вдоль лесополосы. Проведя доразведку местности, расчет БПЛА выявил замаскированную позицию миномета противника, куда незамедлительно был нанесен удар дронами-камикадзе. Также ударами FPV-дронов был уничтожен и грузовик ВСУ.
Как сообщил РИА Новости представитель "Южной" группировки войск ВС России, на полное уничтожение выявленных целей понадобилось около 20 минут, израсходовано пять ударных FPV-дронов.
Оператор 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ с позывным Волк - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Оператор рассказал, как уйти от дуэлей с FPV-дронами ВСУ
2 апреля, 05:57
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала