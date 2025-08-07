https://ria.ru/20250807/drony-2033950156.html
Операторы БПЛА уничтожили миномет и грузовик ВСУ
Операторы БПЛА уничтожили миномет и грузовик ВСУ - РИА Новости, 07.08.2025
Операторы БПЛА уничтожили миномет и грузовик ВСУ
Операторы БПЛА "Южной" группировки войск обнаружили и уничтожили замаскированный миномет ВСУ и грузовой автомобиль, который доставлял провизию и боеприпасы на... РИА Новости, 07.08.2025
ДОНЕЦК, 7 авг — РИА Новости. Операторы БПЛА "Южной" группировки войск обнаружили и уничтожили замаскированный миномет ВСУ и грузовой автомобиль, который доставлял провизию и боеприпасы на огневую позицию в районе населенного пункта Северск в ДНР, соответствующие кадры оказались в распоряжении РИА Новости. На кадрах объективного контроля оператор разведывательного дрона фиксирует перемещение армейского грузовика ВСУ вдоль лесополосы. Проведя доразведку местности, расчет БПЛА выявил замаскированную позицию миномета противника, куда незамедлительно был нанесен удар дронами-камикадзе. Также ударами FPV-дронов был уничтожен и грузовик ВСУ. Как сообщил РИА Новости представитель "Южной" группировки войск ВС России, на полное уничтожение выявленных целей понадобилось около 20 минут, израсходовано пять ударных FPV-дронов.
Операторы БПЛА уничтожили миномет и грузовик ВСУ
Операторы БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили замаскированный миномет ВСУ